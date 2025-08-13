【「きしだがし！？~戦いに疲れた異世界女騎士が、ウチの駄菓子に癒されて帰って行くんだが~」】 8月13日 配信開始

viviONは川端浩典氏によるマンガ「きしだがし！？~戦いに疲れた異世界女騎士が、ウチの駄菓子に癒されて帰って行くんだが~」の先行配信をマンガアプリ「comipo」にて8月13日に開始した。

本作は、平和ライチ氏によるラブコメ作品。駄菓子屋でバイトをしている高校生・尾上のもとに、突然、異世界から女騎士が現れる。駄菓子を食べないと元の世界に帰れない女騎士に対し、尾上は様々な駄菓子を食べさせていく。

【あらすじ】

尾上大心（おがみたいしん）は祖母の駄菓子屋でバイトをしている高校生。

今日も愛しの駄菓子や常連の子どもたちに囲まれたいつも通りの風景…のはずだったのだが、突然店内が光に包まれたかと思うと、そこから見目麗しい女騎士が現れる。

戸惑う騎士に駄菓子を食べさせると、彼女はいたく感動したあと姿を消し―！？

駄菓子を食べないと元の世界に帰れない女騎士に、大心が色とりどりの駄菓子を食べさせるという不思議な日常が始まる！

くすっと笑えていつの間にか駄菓子が食べたくなる異世界転移ラブコメ登場！

(C) 2021 viviON, inc.