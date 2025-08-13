KUROMIが、新曲「OHIRUNE DAY DREAM」を8月13日に配信リリース。あわせて、同楽曲のMVティザー映像も公開した。

（参考：サンリオキャラクターの声、なぜ耳から離れない？ シナモンの楽曲がTikTokでバズった理由を考察）

同楽曲は、10月22日にTOY’S FACTORYよりメジャーデビュー作品としてリリースされる1st EP『KUROMI IN MY HEAD』からの第1弾楽曲。HIPHOP、ラップミュージックシーンで活動するlilbesh ramkoとタッグを組んだ楽曲であり、メジャーデビューに向けたKUROMIの音楽に対する強い気持ちが込められたキャッチーなポップチューンとなっている。

MVでは、“活動のはじまり”をコンセプトに、街中や河川敷など各地を歩くKUROMIが登場。これから始まる新たな音楽活動への期待と、KUROMI自身のワクワクする気持ちが表現されており、今までに見たことのない新しいKUROMIとしての姿や表情を見ることができる。また、MV本編は8月28日18時に公開予定だ。

さらに、メジャーデビュー記念ツアーの日程と会場が決定。2026年1月の大阪公演を皮切りに、名古屋、東京の全3都市にてZeppホール公演が行われる。本ツアーはゲストアクトを迎えた対バン形式となり、出演アーティストは後日発表予定とのことだ。現在予約受付中の1st EPには、本ツアーの先行申込用紙が封入されている。

なお、KUROMIのメジャーデビューに向けた軌跡を追うドキュメンタリー動画が、クロミ公式TikTokアカウントにて順次公開中。KUROMIのアーティストとしての素顔に迫るドキュメンタリー動画として、アーティスト写真撮影編が公開されている。

■lilbesh ramko コメント

クロミちゃんアーティストデビューおめでとうございます。デビュー作品の一つとして参加できたこと、大変光栄に思います。今後も活動応援しております！（文＝リアルサウンド編集部）