BOYNEXTDOORが8月20日にリリースする日本2ndシングル『BOYLIFE』より、タイトル曲「Count To Love」のMVティザーを公開した。

同楽曲は、初の日本オリジナルタイトル曲。ユニークで力強いリズムを生み出すギターサウンドとエネルギッシュなドラムが調和したバンドサウンドで、中毒性のある楽曲に仕上がっている。また、恋人同士のリアルな感情をユーモラスかつ繊細に描き出した、共感できるようなリアルラブソングとなっているという。

MVには、俳優の板垣李光人が出演。板垣が海外アーティストのMVに出演するのは初めてとなり、BOYNEXTDOORのMVに日本の俳優が出演するのも今回が初めてとなる。ティザー映像は、全身黒のスーツ姿を着たメンバーが撮影セットに現れ番組内でMCをする姿や、エレベーターの中でメンバーと板垣が共演する姿が映し出されている。

なお、MV本編は8月18日に公開予定とのことだ。

（文＝リアルサウンド編集部）