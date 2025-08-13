グループ魂が、新曲「来世は叶姉妹」を8月13日に配信リリースした。

同楽曲は、2020年12月にリリースしたアルバム『神々のアルバム』以来となる約5年ぶりのリリース作品。グループ魂ではお馴染みとなっている“人名”シリーズの最新作であり、「うまれかわったら 叶姉妹に入りたい」という、グループ魂らしいストレートなメッセージを歌い上げている。

あわせて公開されたジャケット写真にも叶姉妹が登場しており、ジャケット写真、楽曲ともにインパクトがある作品に。なお、同楽曲は昨年のワンマンライブで披露されている。

また、9月3日に全3曲入りの配信限定シングル『来世は叶姉妹』をリリースすることも決定。今作には表題曲に加え、“老い”をテーマにしたパンクチューン「介護ME！」、メンバー全員で歌うパワーソング「元気を出して声出して勇気を出してケツ出して」の2曲が収録される。

さらに、配信限定シングルを、iTunesにてダウンロード購入し、応募フォームから応募した全員に『オリジナルスマホ壁紙』がプレゼントされるとのこと。期間は9月15日23時59分までとなる。あわせて、Apple MusicとSpotifyでも配信限定シングルのPre-add／Pre-saveが本日よりスタートしている。

なおグループ魂は今週、10年ぶりに『RISING SUN ROCK FESTIVAL』へ出演。9月10日には1年ぶりのワンマンライブ『羽田で単発のバイト』を控えている。

グループ魂 港カヲル コメント（配信限定シングルについて）おい！毎日あぢいね！おつかれのおつかれ！ストレス解消にグループ魂の新曲いかがっスか～？ズバリ言うわよ！『来世は叶姉妹』はね～、ハワイみたいな曲！カヲルはスパリゾートハワイアンズしか行ったことないんだけど（笑）叶姉妹最高ぅ♡『介護ME！』はね～、ロンドンみたいな曲！たぶんロンドン（笑）カヲルのこと介護してちょんまげ♡『元気を出して声出して勇気を出してケツ出して』はね～、世界一周みたいな曲！どんだけ～（笑）クルーズ船に乗ってる気分でケツ出しちゃお♡よろしくのよろしく！（文＝リアルサウンド編集部）