BOYNEXTDOOR、日本俳優がMV初出演 新曲「Count To Love」板垣李光人共演のMVティザー公開
【モデルプレス＝2025/08/13】6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）が8月20日にリリースするJP 2nd Single『BOYLIFE』より、タイトル曲「Count To Love」のMVティザーが公開。俳優の板垣李光人が出演していることが明らかとなった。
【写真】“日本初”BOYNEXTDOOR新曲MVに出演した俳優
「Count To Love」は初の日本オリジナルタイトル曲で、ユニークで力強いリズムを生み出すギターサウンドとエネルギッシュなドラムが調和したバンドサウンドで、1度聴いただけでも耳に残る中毒性のある楽曲だ。恋人同士のリアルな感情をユーモラスかつ繊細に描き出した、共感あふれるリアルラブソングに仕上がっている。
MVには、Z世代から絶大な人気を誇る俳優の板垣が出演。板垣は海外アーティストのMVに初出演、さらにBOYNEXTDOORのMVに日本の俳優が出演するのは今回が初となる。ティザー映像は全身黒のスーツ姿を着たメンバーが撮影セットに現れ番組内でMCをする姿や、エレベーターの中でメンバーと板垣が共演する姿が映し出されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】“日本初”BOYNEXTDOOR新曲MVに出演した俳優
◆BOYNEXTDOOR新曲MV、板垣李光人が出演
「Count To Love」は初の日本オリジナルタイトル曲で、ユニークで力強いリズムを生み出すギターサウンドとエネルギッシュなドラムが調和したバンドサウンドで、1度聴いただけでも耳に残る中毒性のある楽曲だ。恋人同士のリアルな感情をユーモラスかつ繊細に描き出した、共感あふれるリアルラブソングに仕上がっている。
【Not Sponsored 記事】