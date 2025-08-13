20歳のシンガーソングライター・Leina、EP『Blue age』にてメジャーデビュー決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■2026年3月から東名阪福を回る全国ツアー開催も決定

20歳のシンガーソングライター・Leinaが、ソニーミュージックよりメジャーデビューEP『Blue age』を9月17日に配信リリースすることが決定した。

3月には自身のワンマンライブにてKT Zepp Yokohama公演を大成功に収め、韓国でのワンマンライブを即ソールドアウトにするなど日本のみならず海外にも活動の幅を広げているLeina。4月にリリースした「medicine」はTikTokにて約2億回再生、6月には“カロリーメイト”のWEBCMソングに抜擢されるなど、躍進を続けるなかでのメジャーデビューとなる。

9月17日配信のEP『Blue age』は、8月13日配信の新曲「One Week」を含む全4曲の収録予定。詳細は追って解禁される。

また、2026年3月からは東名阪福を回る全国ツアー『Leina Live Tour 2026 “Jellyfish”』の開催も発表。FC先行が8月13日18時よりスタートする。

なお、Leinaの新曲「One Week」は8月13日配信スタート。「7日間の感情を着まわしたコーデ」のような曲に仕上がっていて、幸せになることへの期待を捨てないようにという希望と願いが詰まった楽曲になっている。

リリース情報

2025.08.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「One Week」

2025.09.17 ON SALE

DIGITAL EP『Blue age』

