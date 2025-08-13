　13日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比640円高の4万3280円と急騰。日経平均株価の現物終値4万2718.17円に対しては561.83円高。出来高は1万633枚となっている。

　TOPIX先物期近は3091.5ポイントと前日比28ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.13ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43280　　　　　+640　　　 10633
日経225mini 　　　　　　 43285　　　　　+645　　　162807
TOPIX先物 　　　　　　　3091.5　　　　　 +28　　　 11150
JPX日経400先物　　　　　 27840　　　　　+245　　　　 946
グロース指数先物　　　　　 780　　　　　　+5　　　　 322
東証REIT指数先物　　売買不成立

