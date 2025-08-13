日経225先物：13日0時＝640円高、4万3280円
13日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比640円高の4万3280円と急騰。日経平均株価の現物終値4万2718.17円に対しては561.83円高。出来高は1万633枚となっている。
TOPIX先物期近は3091.5ポイントと前日比28ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.13ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43280 +640 10633
日経225mini 43285 +645 162807
TOPIX先物 3091.5 +28 11150
JPX日経400先物 27840 +245 946
グロース指数先物 780 +5 322
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース