「ボクシング・日本ライト級タイトルマッチ１０回戦」（１２日、後楽園ホール）

セミで行われ、挑戦者の同級１位・野上翔（２４）＝ＲＫ鎌田＝が、王者の永田丈晶（２７）＝協栄＝に２−０で判定勝ちし、新王者に輝いた。佐賀県鳥栖市出身を公表している野上は、応援Ｔシャツを着た約１２０人の応援団の後押しを受けて戦ったが、佐賀出身の芸人はなわ（４９）も駆けつけており、勝利の瞬間には立ち上がって万歳しながら歓喜した。

野上は序盤から長いリーチを生かして距離を取りながら左の強打を効かせ、主導権を握った。終盤は無尽蔵のスタミナを誇る王者に接近戦を許したが、執念で我慢して判定勝ち。プロ６連勝（３ＫＯ）を飾って初の日本タイトルを手にした。

リング上で「永田選手は本当にスタミナがあった。作戦通り前半は取れたが、あとは自分との勝負と」と汗を拭った。翌日１３日には２５歳の誕生日を迎える気鋭のホープは「（今後の目標は）世界王者になります！」と力強く宣言し、「この忙しい中、足を運んでいただき、ありがとうございます。いつも課題ばかり残る試合だが、もっともっと強くなる」と大応援団に感謝した。