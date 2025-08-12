ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > スカッシュ女子シングルス、渡辺聡美が優勝 成都ワールドゲームズ スカッシュ女子シングルス、渡辺聡美が優勝 成都ワールドゲームズ スカッシュ女子シングルス、渡辺聡美が優勝 成都ワールドゲームズ 2025年8月12日 23時46分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １２日、女子シングルス決勝を終え、マリー・ステファン（左）と握手を交わす渡辺聡美。（成都＝新華社記者／李旭倫） 【新華社成都8月12日】ワールドゲームズ成都大会は12日、スカッシュ女子シングルス決勝が行われ、日本の渡辺聡美がフランスのマリー・ステファンを下し、優勝した。１２日、女子シングルス決勝でリターンする渡辺聡美（手前）。（成都＝新華社記者／李旭倫）１２日、女子シングルス決勝で、得点を喜ぶ渡辺聡美。（成都＝新華社記者／李旭倫）１２日、女子シングルス決勝でリターンする渡辺聡美。（成都＝新華社記者／李旭倫）１２日、女子シングルス決勝でリターンするマリー・ステファン。（成都＝新華社記者／李旭倫）１２日、女子シングルス決勝で、休憩中の渡辺聡美（右端）。（成都＝新華社記者／李旭倫）１２日、女子シングルス決勝を終え、優勝を喜ぶ渡辺聡美（右）。（成都＝新華社記者／李旭倫）１２日、女子シングルス決勝でリターンする渡辺聡美。（成都＝新華社記者／李旭倫） リンクをコピーする みんなの感想は？