BOYNEXTDOOR、新曲「Count To Love」MVティザー公開 俳優・板垣李光人が共演
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本2ndシングル「BOYLIFE」（20日リリース）タイトル曲「Count To Love」のミュージックビデオ（MV）ティザーが、公開された。俳優・板垣李光人が同作に出演することがわかった。
【写真】BOYNEXTDOOR新曲MVに出演する板垣李光人
「Count To Love」は初の日本オリジナルタイトル曲。ユニークで力強いリズムを生み出すギターサウンドとエネルギッシュなドラムが調和したバンドサウンドで、一度聴いただけでも耳に残る中毒性のある楽曲となっている。恋人同士のリアルな感情をユーモラスかつ繊細に描き出した、共感あふれるリアルラブソングとなる。
MVには、板垣が出演する。板垣が海外アーティストのMVに出演するのは初となり、BOYNEXTDOORのMVに日本の俳優が出演するのも初となる。
ティザー映像では、全身黒のスーツを着たメンバーが撮影セットに現れ、番組内でMCをする姿や、エレベーターの中でメンバーと板垣が共演する姿が映し出されている。
板垣は2012年に俳優デビューし、映画『八犬伝』『はたらく細胞』『陰陽師0』で「第48回日本アカデミー賞 新人俳優賞」を受賞。25年放送『秘密〜THE TOP SECRET〜』でゴールデン帯連続ドラマ初主演を果たした。現在放送中のドラマ『しあわせな結婚』に出演中のほか、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』、映画『ミーツ・ザ・ワールド』などへの出演を控えている。
BOYNEXTDOORは、HYBE MUSIC GROUPレーベルであるKOZ ENTERTAINMENT初のボーイグループ。23年5月30日に1stシングル「WHO!」でデビューし、24年7月10日には日本1stシングル「AND,」で日本デビューを果たした。24年12月の韓国・仁川公演を皮切りに、シンガポール、マニラ、バンコク、台北、香港、ジャカルタ、日本の合計13都市で実施する初のコンサートツアー『BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1'』を開催し、6月には日本初アリーナ単独公演となるアンコール公演も開催。8月には世界最大規模の音楽フェスティバルである『ロラパルーザ・シカゴ（Lollapalooza Chicago）』にも出演した。
