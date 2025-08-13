サンリオ「クロミ」、「KUROMI」で音楽デビュー MVティザー公開＆Zeppツアー発表
今年20周年を迎えたサンリオの「クロミ」が10月22日、アーティスト「KUROMI」としてデビュー。EP『KUROMI IN MY HEAD』を発売する。第1弾楽曲「OHIRUNE DAY DREAM」ミュージックビデオのティザー映像が、「KUROMI/クロミ」公式YouTubeチャンネルにて公開。また、各種音楽配信サイト・サブスクリプションサービスにて、楽曲が配信された。
【動画】「KUROMI」デビュー曲のMVティザー
「OHIRUNE DAY DREAM」は、ヒップホップ/ラップミュージック・シーンでも大きな注目を集めるlilbesh ramkoとタッグを組んだ楽曲。メジャーデビューに向けたKUROMIの音楽に対する強い気持ちが込められたキャッチーなポップチューンとなる。
10月22日発売の1st EP『KUROMI IN MY HEAD』に収録予定。
MVでは、「活動のはじまり」をコンセプトに、街中や河川敷など各地を歩くKUROMIが登場する。これから始まる新たな音楽活動への期待と、KUROMI自身のワクワクする気持ちが表現されており、今までに見たことのない新しいKUROMIとしての姿や表情を楽しめる。
MV本編は28日午後6時、「KUROMI/クロミ公式」YouTubeチャンネルにて公開となる。
さらに、メジャーデビュー記念ツアーの日程と会場が決定。2026年1月の大阪公演を皮切りに、名古屋、東京の全3都市のZeppホールで実施予定となる。本ツアーは、ゲストアクトを迎えた対バン形式で、出演アーティストは後日発表予定。
■作詞・作曲を担当したlilbesh ramko、コメント
クロミちゃんアーティストデビューおめでとうございます。
デビュー作品の一つとして参加できたこと、大変光栄に思います。
今後も活動応援しております！
（C）’25 SANRIO 著作（株）サンリオ
「OHIRUNE DAY DREAM」は、ヒップホップ/ラップミュージック・シーンでも大きな注目を集めるlilbesh ramkoとタッグを組んだ楽曲。メジャーデビューに向けたKUROMIの音楽に対する強い気持ちが込められたキャッチーなポップチューンとなる。
10月22日発売の1st EP『KUROMI IN MY HEAD』に収録予定。
MVでは、「活動のはじまり」をコンセプトに、街中や河川敷など各地を歩くKUROMIが登場する。これから始まる新たな音楽活動への期待と、KUROMI自身のワクワクする気持ちが表現されており、今までに見たことのない新しいKUROMIとしての姿や表情を楽しめる。
MV本編は28日午後6時、「KUROMI/クロミ公式」YouTubeチャンネルにて公開となる。
さらに、メジャーデビュー記念ツアーの日程と会場が決定。2026年1月の大阪公演を皮切りに、名古屋、東京の全3都市のZeppホールで実施予定となる。本ツアーは、ゲストアクトを迎えた対バン形式で、出演アーティストは後日発表予定。
■作詞・作曲を担当したlilbesh ramko、コメント
クロミちゃんアーティストデビューおめでとうございます。
デビュー作品の一つとして参加できたこと、大変光栄に思います。
今後も活動応援しております！
（C）’25 SANRIO 著作（株）サンリオ