【謎すぎるホワイトデー】白紙のお返しに隠された意味…謎が解けると鳥肌！4万人が驚愕した結末【作者に聞く】
【漫画】「え？どういうこと!?」たった4ページなのに読み返さずにはいられない結末とは？
WEBを中心にさまざまな漫画を描くぱげらったさん(@pageratta)。「異世界転移」や「謎解き」といったトレンドを取り入れつつ、魅力的なキャラクターを描く作風は多くの読者を魅了している。今回は、ぱげらったさんの数ある名作の中から、X(旧Twitter)で4万以上のいいねがあった漫画「ホワイトデーのお返しが謎だった」を紹介。本作について、ぱげらったさんにも話を聞いた。
クラスメイトの白神君に告白した女の子。ホワイトデーの日に引き出しに入っていたお返しは、なんと白紙だった。戸惑っていると、その紙は一枚ずつ消えていく。一体何が起こっているのか？謎すぎる展開の理由とその結末とは。
Xに投稿された本作は、その斬新な展開に「すごい！この発想はなかったです！」「この漫画の発想がすごすぎて感動しました」「意味がわかったら鳥肌が」「4ページ目急展開過ぎて笑いが止まらない」といった声が多数あがった。さらに、「白神ってそういう意味か…」「漫画の左下にページ数書いてあるのはそういうことか！」など、細かい部分まで考察するコメントでも盛り上がりを見せた。
■単体ではネタにならない「かけらのアイデア」
さまざまな反響があった本作について、作者のぱげらったさんに話を聞いた。「斬新」「発想がすごい」といった声が寄せられた設定は、バレンタインのときに描いたメタ的なネタからヒントを得て考案したそうだ。
普段のアイデアや作画作業については、単体ではネタにならない「かけらのアイデア」をノートに書き溜めていると話す。そのかけらが二つ以上うまく組み合わさったときに、新しいアイデアが生まれることが多いという。
また、作業に行き詰まったときはゲームをするといい、積みゲーをクリアすることで達成感を得て気分転換をしているそうだ。
最初は何が描かれているのか一瞬わからないが、意味がわかるともう一度読み返したくなる「ホワイトデーのお返しが謎だった」。いろいろ考察するのも楽しいので、ぜひ読んでみてほしい。
