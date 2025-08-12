卓球男子世界ランク３７位の宇田幸矢（協和キリン）が１２日、都内で母校・明大卓球部の現役学生とＯＢによるエキシビションマッチ「ＧＯＡＴＵＳ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 明大ドリームゲームズ」に出場した。

宇田は戸上隼輔（井村屋グループ）と昨年１月の全日本選手権以来のダブルスを組み、シングルスでは対戦相手として戦った。ダブルスはぶっつけ本番だったが、２０２１年世界卓球個人戦で銅メダルを獲得した名コンビとあって「今からでも試合に出られそうだな、ぐらいの出来だった。前を思い出すようなプレーもあったりして、楽しかった」と相性の良さを再確認した様子だった。

シングルスも最近は対戦機会がなかった。この日は敗れたが「ＷＴＴでもなかなか当たることがなかったし、全日本でも組み合わせで違うところにいたりした。久しぶりに試合をやってみて楽しかったし、大きな舞台で戦いたいなと改めて感じた」と刺激も得ていた。

１１日に閉幕したＷＴＴチャンピオンズ横浜では張本智和（トヨタ自動車）が決勝で世界王者・王楚欽（中国）を４―２で破って優勝した。「王選手はずっと優勝していたので、どうやって勝つんだろうと思っている自分もいた。ああやって日本の選手が勝ってくれることで、他の選手も次の大会で頑張らなきゃと思う」。男子代表が活気づくことを期待し、自身も１４日開幕のヨーロッパスマッシュ（スウェーデン）へ「初戦からいいプレーで勝ち上がって、次につなげていける大会にしたい」と意気込んだ。