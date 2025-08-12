「広島９−２阪神」（１２日、マツダスタジアム）

広島が首位・阪神に快勝し、４位に浮上した。３位・ＤｅＮＡにも１差と接近。新井貴浩監督は「ウチらしい全員で良い野球ができたし、満員のファンの方々も喜んでくれたんじゃないかなと思う」と笑顔を見せた。

以下新井監督の主な一問一答。

−ずっと苦しめられてきた大竹から五回途中までで７点奪い、ＫＯした。

「ずっとやられていたんでね。バッターも悔しかったと思うし、今日はみんないいスイングをしてくれたと思います。また対戦あると思うんで、いい準備をしてしていきたいですね」

−失点直後に末包、モンテロの中軸が打った。

「そうやね。しっかりとランナーをかえしてくれて、またモンティーは最高のホームランだったと思う」

−支配下を勝ち取った前川、辻も活躍。

「そうやね。誠太もよく打ったし、最後、辻もよく抑えたと思うし。なんか、いつも言っているけど全員でいい野球ができたのかなと思うし、また満員のファンの方々も喜んでくれたんじゃないかなと思います」

ー床田はアクシデントもあったが７回２失点で８勝目。

「うん。まあ序盤から球数がちょっと多かったので、どうなるかなと思って見ていたけど、アクシデントもあったりしてね。そこはさすが、粘ってゲームを作ってくれたと思います。ナイスピッチングでした」