◆プロボクシング ▽ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 〇王者・川浦龍生（判定）同級１０位・白石聖●（１２日、東京・後楽園ホール）

８日に１２回戦から１０回戦への変更が発表されたＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級タイトルマッチで、王者・川浦龍生（３１）＝三迫＝が３―０（９７―９３、９８―９２×２）の判定で同級１０位・白石聖（じょう、２８）＝志成＝を下して２度目の防衛に成功した。

敗れた白石は、試合後の控室で脱水症状を訴えて都内の病院に救急搬送された。志成ジム関係者によると、診断の結果は過度な減量による「脱水症」で、命に別条はないという。白石は点滴を受けて回復したものの、血液検査の結果、肝臓の数値が悪いため、このまま入院する。数値が改善しなければ、入院期間が延びる可能性もあるという。

白石は試合後、控室から自力で歩いて医務室まで行き、救急隊が到着すると椅子型ストレッチャーに座って救急車に運ばれた。搬送時も、意識ははっきりしていた。

２日に後楽園ホールで行われた興行に出場した２選手が硬膜下血腫のため死去。２件のリング禍を受け、ＪＢＣは８日、今回のタイトルマッチについて１０回戦への短縮を発表。１１日までに、今後すべての国内開催のＷＢＯアジアパシフィック王座戦、国内外の東洋太平洋王座戦が１０回戦で開催されることも決まった。今回の興行は、２選手の死去後、最初の後楽園ホールでの興行だった。

白石は、２３年７月に当時のＷＢＯアジアパシフィック王者・中川健太（三迫）に挑戦したが０―３の判定負け。タイトル再挑戦だった。

戦績は川浦が１４勝（９ＫＯ）２敗、白石が１２勝（６ＫＯ）２敗１分け。