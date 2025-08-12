日本テレビ系「カズレーザーと学ぶ。」（火曜・後１０時）が１２日に放送され、次週予告にネットが沸いた。

１０日に女優・二階堂ふみとの結婚を発表後、初めての放送となったこの日は真夏の体臭対策を特集。番組ラストで、次週１９日の予告映像を公開した。

「令和の新法律ＳＰ第４弾」がテーマで、カズが「男女とも結婚するほど税金が安くなる法案です」と“提言”。賛成派の高橋真麻は「助かる人がいるのかな」とコメント。反対派の島崎遥香は「なんで結婚するのが大事なんですか？」と疑問を口にした。

するとカズは、共演者から「カズさんは結婚したいですか」と聞かれ、「結婚…したいですね」と真顔で答えた。その様子を見たゆうちゃみらが驚きの表情を浮かべる…というシーンでこの日の番組が終了した。

ネット上では「まさかの次回予告で『結婚したい』って言ってる」「来週カズレーザー、結婚の話題て。タイムリーすぎんか」「来週のカズレーザーと学ぶ絶対おもろいやんけｗｗｗカズ『結婚したいですね（すっとぼけ）』」「次回の放送では既に結婚してるというwww」「番組の最後の予告編で、カズレーザーが『結婚…したいですね』とか言ってた！ 誰が質問したんだろ？」「カズさんが『結婚したいですね』と言ってたということは、次回放送の収録時点ではどんな心境だったのか気になった」と笑った。

同番組は、ＭＣのカズレーザーが「今絶対知っておきたい人生が変わる新知識」をゲストと学び、生活に身近なテーマを３人の専門家が違う視点から解説する内容。２０２１年１０月にパイロット版が深夜帯で放送され、２２年２月の特番で高視聴率を記録したことから、同年１０月にゴールデン・プライム帯（午後７時〜１１時）レギュラーに昇格した。