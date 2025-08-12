準ミス・インターナショナルの美女アナウンサー、サッカー日本代表の試合を観戦していた

ホリプロ所属のアナウンサー勝野みなみさんが9日、自身のInstagramを更新。

7月15日に行われたE-1サッカー選手権決勝大会・日本対韓国を観戦したことを報告した。

勝野さんは韓国の龍仁ミルスタジアムに訪れた際の写真と動画を投稿し、「何ヶ月も前から楽しみにしていた東アジアE-1サッカー選手権 日韓戦を韓国まで見に行ってきました やっぱり日韓戦ならではの見応えがありました そして日本の優勝とってもうれしかったです」とコメント。

1-0で粘り強く勝利を手にした日本代表を称賛した。

写真には勝野さんが両手で「1」と「0」をつくり、笑顔を見せる姿が写っていた。

勝野さんは1997年生まれで、ホリプロのアナウンス室所属。2020年の準ミス・インターナショナル・コンテストで日本代表に選ばれた実績を持ち、スポーツ観戦を趣味の一つにしている。

2024年からは、J1・東京ヴェルディの応援番組『カモン！ヴェルディ！！』（BS松竹東急）に、元日本代表の北澤豪とともにMCとしてレギュラー出演している。

Instagramのコメント欄には「ヴェルディにも来て」と、東京Vファンからのコメントも見られた。