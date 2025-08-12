お笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤が“念願”を叶えた弾丸旅行の様子を披露し、注目されている。

１２日にインスタグラムで「念願の大谷翔平選手の試合を観てきました！！大谷翔平選手の４０号ホームランも観られて最高でした 山本由伸選手も振り向いて写真撮らせていただきありがとうございました」とつづると、妻でタレント・渡辺満里奈との夫婦ショットを公開。

スタジアムでの写真や米国の観光名所での夫婦ショットなど複数枚が添えられ、「いろいろイベントがあって、コービー・ブライアントのボブルヘッドをもらえたり。いつも子ども達が小さい時は、プール遊園地で終わっていたのが、一緒にＬＡの街を満喫することができました。弾丸で行ってきましたが、充実した日々でした 書いても書ききれないほど素敵な時間でした 自慢の投稿にお付き合い頂き、ありがとうございました」とし、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「家族旅行いいですね」「いいなぁ、ドジャース戦の観戦！」「憧れの夫婦です」「すごーい」「とても思い出に残る家族旅行ですね しかもホームランまで！」などのコメントがあがっている。