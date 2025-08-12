◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人５―０中日（１２日・東京ドーム）

巨人の森田駿哉投手が７回９７球を投げて、２安打無失点で２連勝で２勝目を挙げた。

森田は初回、先頭のブライトに右翼へ二塁打を許し、四死球で１死満塁。ここで、坂本が声かけ。「『大丈夫よ！』という風に言っていただいたので、それを信じて、後ろにはすごい頼りになる人がいっぱいいるので、それを信じて」と、チェイビスをチェンジアップで引っかけ、遊ゴロ併殺に抑えた。

４―０の７回。先頭・細川への四球や石伊の右前安打などで１死一、二塁としたが、ここで岡林を空振り三振。最後は山本をフォークで空振り三振に抑えて、無失点で役目を終え、「悔いがないように１球１球投げようと思って、しっかり投げられたかなと思います」と振り返った。

坂本から言葉をかけられるなどした森田は「テレビで小さい頃から見ていた、丸さんもそうですし、小さい頃から見てた人達の中で投げられているのは、不思議な感覚ですし、光栄というか、僕自身の自信にもなりますし、しっかりとそういう人達に迷惑をかけないように、しっかりと投げようと思って、いつもマウンドに上がっています」と思いを口にした。