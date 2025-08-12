アイドルグループ「AKB48」が12日、CDシングルの誤配送があったとして、公式ブログで謝罪した。

13日発売の最新シングル「Oh my pumpkin！」の購入者から、購入枚数と届いた商品の枚数が異なるとの報告がSNS上で相次いでいた。

ブログでは「8月13日（水）発売のAKB48 66thシングル『Oh my pumpkin！』Official Shop盤につきまして、8月11日（月）にAKB48 Official Shopより発送をいたしましたが、発送上の手違いにより、一部のお客様へお届けした商品に数量の過不足があることが判明いたしました」と説明。「お客様には多大なご迷惑とご心配をおかけしておりますこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

現時点で今後の対応は未定で、「今後の対応につきましては、改めてAKB48オフィシャルニュースにてご案内いたします」とした。

誤って届いた商品については「未開封のままご案内までお待ちいただきますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

同作はグループのメジャーデビュー66枚目のシングル。グループ結成20周年を記念して、指原莉乃、小嶋陽菜、高橋みなみ、前田敦子の卒業生たちが参加することで話題になっていた。