高機能なのにナチュラル！マニフィークのBBクリームで肌印象UP

素肌のように自然に肌悩みをカバーしたい人へ。ネイチャーサイエンスケアブランド『マニフィーク』から、BBクリームのリニューアル版が登場します。2025年9月22日より、公式オンラインやAmazonなどで販売開始。ナチュラルな仕上がりと高いカバー力を両立し、ライトベージュの新色も追加。忙しい朝の味方になってくれる、頼れる1本をチェックしてみて♡

ナチュラルに仕上がる秘密とは？

マニフィーク BBクリーム 001 ライトベージュ/マニフィーク BBクリーム 002 ナチュラルベージュ

価格：30g・1,650円（税込）

今回リニューアルされた「マニフィーク BBクリーム」は、シークレットフィット処方により、塗っていることを感じさせない自然な肌なじみを実現。

肌にのせると色が変わる“カラーチェンジカプセル”が、気になる赤みやくすみをさりげなくカバーしてくれます。さらに、皮脂や汗にも強い「高耐久ブロック処方」を採用。

メイク崩れや色移りを防ぎ、時間が経っても清潔感のある肌印象をキープできます。

うるおい・UVケアもこれ1本で

BBクリーム1本に、肌色補正、保湿、UVカット*までの多機能を搭載。植物由来の保湿成分もたっぷり配合されており、乾燥によるメイク浮きも防いでくれます。

さらに、今回から明るめの肌にぴったりな「ライトベージュ」が仲間入り。既存色の「ナチュラルベージュ」と合わせて、自分にぴったりの色味が選べるのも嬉しいポイントです。

香りはスキンケアと共通の、心落ち着くフローラルウッディ♡

*日中用フェイスカラークリームとして

肌に優しいフリー処方も◎

マニフィークのBBクリームは、肌へのやさしさにもこだわりが。

パラベンや鉱物油を含まない2つのフリー処方で、デリケートな肌にも配慮。ジェンダーレス発想の商品として、男女問わず使いやすく、清潔感のある肌印象を目指すすべての人におすすめです。

自然由来の力を活かした処方で、毎日のメイクタイムが心地よく、ちょっと楽しみに感じられるかもしれません♪

自然体で、自信ある肌へ♡



肌をきれいに見せたいけど、厚塗り感や崩れが気になる…そんな悩みに寄り添ってくれるのが「マニフィーク BBクリーム」。

軽やかなつけ心地と高機能を両立した1本は、これからの季節の心強い味方になってくれるはず。自分に合った色を選んで、素肌感を活かしたナチュラルメイクを楽しんでみてくださいね。

見た目だけでなく、気分まで軽やかになる仕上がりをぜひ実感して♡

