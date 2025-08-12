「台風11号」今どこに？

気象庁によりますと、強い台風第１１号は、きょう（１２日）午後９時には沖縄の南にあって、１時間におよそ３０キロの速さで西へ進んでいます。

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルで、中心から半径８５キロ以内では、風速２５メートル以上の暴風となっています。

また、中心の北東側３３０キロ以内と南西側２８０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路予想は【画像①】の通りです。

今後の進路はどうなる？

台風の中心は、



あす（13日）午前９時には石垣島の南西約３４０キロ

中心の気圧は９６５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は５５メートル

予報円の中心から半径１５０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれ



あす（１３日）午後９時には台湾海峡

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル

予報円の中心から半径１５０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれ



台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、



１４日午後９時には華南（中国）

中心の気圧は９９８ヘクトパスカル



が予想されます。

沖縄地方は警報級の大雨も

強い台風11号は、沖縄の南を発達しながら西よりに進み、あす(13日)午後には台湾に進むでしょう。きょう(12日)夜からあすにかけて、強い勢力を維持して先島諸島に最も近づく見込みです。



［波の予想］

12日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 4メートル うねりを伴う

宮古島地方 5メートル うねりを伴う

八重山地方 5メートル うねりを伴う



13日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 4メートル うねりを伴う

宮古島地方 5メートル うねりを伴う

八重山地方 6メートル うねりを伴う



［風の予想］

12日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

宮古島地方 東の風 15メートル（25メートル）

八重山地方 北東の風 17メートル（30メートル）



13日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

宮古島地方 東のち南東の風 15メートル（25メートル）

八重山地方 東の風 18メートル（30メートル）



［雨の予想］

12日午後6時から13日午後6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

八重山地方 50ミリ



その後、13日午後6時から14日午後6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

八重山地方 30ミリ



［防災事項］

沿岸の海域はうねりを伴い、沖縄本島地方と先島諸島では12日は次第にしけとなり、八重山地方では13日は大しけとなる見込みです。うねりを伴う高波に警戒・注意してください。



なお、台風の進路等によっては、宮古島地方でも大しけとなるおそれがあります。



先島諸島では、13日にかけて強い風が吹く見込みです。強風に注意してください。



八重山地方では、台風の進路等によっては、13日は警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。



八重山地方では、13日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。宮古島地方では落雷や突風、急な強い雨に注意してください。



当該エリアの今後24時間の天気・降水量・風の予報は【画像②～④】の通りです。

全国各地の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像⑤～⑫】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の情報に注意してください。