『ロングレッグス』オズグッド・パーキンス監督が手掛ける、スティーブン・キング原作のポップな血みどろホラー『THE MONKEY／ザ・モンキー』が９月19日より公開。主演俳優のテオ・ジェームズがお気に入りの“死亡シーン”を語る映像が解禁された。

呪われた家族の血みどろの苦難をブラック且つコミカルに描く本作。双子の兄弟ハルとビルは、父の遺品である“ぜんまい式の猿のおもちゃ”がドラムを叩くたびに、次々と周囲で人が死んでいくという奇妙な現象に気付く。その猿を葬り去った二人だったが、25年後、大人になった彼らは再び猿の脅威に見舞われる。

大人のハルとビルを一人二役で演じたテオ・ジェームズ。“あり得ないほど人が死ぬ”本作のなかでも、彼が一番好きなのは「不動産エージェントが伯母の空き家を案内するシーン」だという。いかにも何かが起こりそうな気配を感じさせるこのシーンの撮影について、「家に入っていくにつれて迫りくる運命と緊張感を味わえた」と語っており、テオ本人もまるで観客のように楽しんでいたようだ。しかし説明している最中もずっと真顔なのだが……。そんな生真面目なテオもお気に入りの死に様は、ぜひ映画本編で。

『THE MONKEY／ザ・モンキー』

９月19日（金）より新宿ピカデリー他全国ロードショー

© 2025 C2 MOTION PICTURE GROUP, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.