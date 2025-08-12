パリ五輪48キロ級金メダリストの角田夏実選手（33）が7日、都内で行われた映画のイベントにサプライズ登場。ハリウッド俳優のアナ・デ・アルマスさんの印象を明かしました。

角田さんが出席したのは映画『バレリーナ：The World of John Wick』のジャパンプレミアイベント。『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』などで知られる主演のアナ・デ・アルマスさんと、レン・ワイズマン監督が来日し、会場を盛り上げました。

■角田選手、アクション映画への出演は「ちょっと興味あります」

イベントでアナさんは「こんにちは」と日本語で挨拶。続けて「この場にいられることをうれしく思います」と約7年ぶりとなった来日に喜びをみせました。

その後、サプライズで角田選手が登場し、アナさんとワイズマン監督に花束を手渡しました。角田選手はアナさんの印象について「アナさんの（映画での）演技を見ていたときは“カッコいい”って思っていたんですけど、実際お会いするととてもきれいで。こんなきれいな方があんなにカッコいい演技をされるんだなというのを感じて。横にいてドキドキしています」と心境を明かすと、アナさんは“マッスルポーズ”を披露。そのチャーミングなしぐさに角田さんは笑みをこぼしました。

さらに、司会から“アクション映画に出たいか？”と聞かれた角田選手は「私は関節技が得意なので、（関節技を）きめているシーンを見たときに、“いけ！”って思うので、ちょっと興味あります」と答えると、ワイズマン監督は「素晴らしいアイデアですね。もちろんです！」と快諾。アナさんは「彼女は私の友達役でお願いしたいです」と、戦う相手としてではなく共闘したい希望を伝えました。

映画『バレリーナ：The World of John Wick』（8月22日公開予定 R15+ ※15歳未満の方は鑑賞できません）は、キアヌ・リーブスさん主演で大ヒットとなった『ジョン・ウィック』シリーズの最新作。幼い頃に殺された父親の復讐（ふくしゅう）に燃える殺し屋・イヴを描いた物語です。