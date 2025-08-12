『カズレーザーと学ぶ。』今回は「研究者がガチでやってみた！真夏の自由研究SP」

普段は番組内で講義を行い、教える側である専門家たち。今回、番組が誇る見識者たちに長年心に秘めていた“本当にやってみたい実験”について調査を行うと、予算や時間の関係で実現できなかった“夢の実験”が明らかに。睡眠・皮膚ガス・顔のたるみのスペシャリストである3名の専門家が、自身の好奇心の赴くまま、自由研究を実施した。

「柳沢正史氏〜101歳の陸上ランナーと将棋のプロは、どんな睡眠をとっているのか？〜」

筑波大学の国際統合睡眠医科学研究機構で機構長を務める柳沢正史氏は、101歳でなお活力を保つ老人と、プロ棋士の睡眠を調査。柳沢氏によると、睡眠の質は体の回復機能に直結するという。睡眠には、鮮明な夢を見る“レム睡眠”と深く眠る状態の“ノンレム睡眠”の2種類があり、これを交互に繰り返している。中でもノンレム睡眠はその深さから、うとうとするN1、すやすや眠るN2、ぐっすりのN3の3段階に分かれ、1番深いN3の間には成長ホルモンの分泌や細胞の修復など、脳と体の回復に不可欠な働きが行われるため、特に重要だという。

N3の割合は年齢を重ねるごとに減少し、回復力の低下につながってしまうが、101歳の元気な老人はどのような睡眠をとっているのか。また、脳の疲労が多ければ多いほど深い睡眠がとれる傾向があることから、体を動かすわけでもないのに、たった一度の対局で数kgの体重が減少することもあるというプロの棋士が、どのような睡眠をとっているのか長年気になっていたという。

まず、101歳で陸上の年齢別世界記録を更新し続ける、宮内義光さんの生活を見てみると、柳沢氏いわく「睡眠学的に理想の生活」。朝起きて日の光を浴びて、体内時計をリセット。日中には農作業できちんと体を疲れさせて、入眠時刻の1時間ぐらい前に約39℃のお湯で約9分入浴して眠る。誰に教わるでもなく、科学的に正しい生活を送っていた。睡眠時の脳波を見てみると、N3睡眠こそなかったものの、レム睡眠とN3に次いで深いN2睡眠を十分に確保できていることが判明した。

次に、プロ棋士の久保利明・九段の睡眠を見てみると、睡眠の深さの指標となる『デルタパワー』が、対局を重ねた日は飛躍的に向上。脳をフル稼働させることで、質が良く深い睡眠のN3をより多く確保できていることが明らかになった。

筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 機構長

柳沢 正史

「関根嘉香氏〜1週間カシスヨーグルト生活でモテ体臭になれるのか？〜」

東海大学理学部教授の関根嘉香氏は、これまで本番組で体臭のもととなる『皮膚ガス』について、幾度か講義を行ってきた。皮膚ガスとは体の表面から出ている目に見えないガスで、加齢臭を発生させるものや、反対に異性をひきつける香りのもとになるものまで、現在約800種類ほどが確認されているという。このガスが人の体臭のもとになるが、今回はカシスとヨーグルトの摂取によって悪臭の原因物質が減少し、さらに通称モテ体臭とも呼ばれる『γ-ラクトン（ガンマラクトン）』を増加させるということで、島崎遥香、武藤十夢、錦鯉・長谷川雅紀が実際に検証を行った。

検証方法は1週間、毎日1食、カシスパウダー入りのヨーグルトを食べるというもの。検証を終えると、3人はそれぞれ皮膚ガスの変化を測定。疲労臭『アンモニア』の数値が高かった武藤、刺激臭『ブタナール』の数値が高かった島崎、加齢臭等の数値が目立っていた長谷川の全員に、数値の改善が見られた。しかし肝心のモテ体臭のもとであるγ-ラクトンが目に見えて増加したのは武藤だけ。関根氏は加齢や食材の相性などが原因として考えられるとし、必ずしも予想通りにはいかない自由研究の奥深さが示された。

東海大学 理学部 教授

関根嘉香

「高見寿子氏〜1週間うつむかない生活で顔は若返るのか？〜」

新潟大学大学院医歯学総合研究科の客員研究員、高見寿子氏は、これまでの登場で、見た目年齢を左右する顔の内部の筋肉や、ほうれい線やシワの改善方法を多数紹介してきた。今回は「1週間うつむかない生活で顔は若返るのか」という疑問のもと、検証を実施。高見氏いわく、現代人はスマホの長時間利用等によって、下を向いて生活する時間が長くなっており、そのせいで『SMAS（スマス）』と呼ばれる顔の脂肪や表情筋を包み込む袋のようなものがたわみ、顔がたるみやすくなっているという。そこで松丸友紀、タイムマシーン3号・関太、の2人の協力のもと、うつむかない生活をすれば顔がリフトアップして若返るのか、検証した。

シャワーを浴びるときも、髪の毛をブラッシングする際も、料理をするときでさえ視線を正面に、下方向を向かずに過ごした2人。1週間の検証を終え、2人の顔や首の状態を確認すると、松丸はアゴの下に垂れ下がっていた皮膚がリフトアップし、二重アゴが軽減。関もたった1週間で首回りが4mmも減って全体的に引き締まった印象になった。

新潟大学大学院 医歯学総合研究科 客員研究員

高見寿子