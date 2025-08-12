女優でタレントの箭内夢菜が新しい家族が増えたことを報告し、ファンからあたたかな言葉が寄せられた。

１２日までにインスタグラムで「皆さんにお知らせです」と書き始め、「実は２ヶ月ほど前なのですが、箭内家に猫ちゃんをお迎えしました 父が職場で保護してきた猫ちゃんで、まだ産まれたてで本当に小さい赤ちゃんだったので命だけは助けなきゃと一時的に保護をしておりましたが、たくさんご飯を食べてくれて元気になってくれた猫ちゃんに皆メロメロで、お迎えすることとなりました」と報告。

「猫ちゃんの性別は男の子で、名前は『ぽん太』です」とつづると、“ぽん太”との２ショットや、愛犬・ちゃむも交えた３ショットなどを添え「元気になってくれて本当によかったです。ちゃむもお姉ちゃんをしてくれてて本当に感謝です 家族が増えて、また賑やかな箭内家になりました」と続けた。

この投稿にファンからは「３人とも可愛い〜」「ゆめなちゃんもちゃむもぽん太もかわいい〜！！」「うわ〜かわいい〜キュンです」「可愛い家族が増えましたね」「ゆめなちゃん×ちゃむ×ぽん太の組み合わせ最強に可愛すぎるし、癒し空間すぎる」「箭内家に来て良かったね〜」といった声が寄せられている。