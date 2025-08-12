Photo: もぎひでみ

何枚でもほしい。

最近はH&MのTシャツばっかり買っています。理由は、古着っぽいアーティストや映画のTシャツが多いから。

Photo: もぎひでみ

青春時代に聴き込んでいたKoRnのCDジャケット（3rdアルバム『Follow the Leader』）がプリントされたTシャツをついつい買ってしまったのがきっかけで、そこからOutkast、映画『レザボア・ドッグス』『パルプ・フィクション』（サミュエル・L・ジャクソンの顔がプリント）と、次々買っています。

KoRnといえば、アディダスのセットアップを流行させた存在として（私の中では）有名なんですが、『A.D.I.D.A.S』のMVがかなり印象的。

Photo: もぎひでみ

Outkastも大学生のときにめちゃめちゃハマっていました。『B.O.B. (Bombs Over Baghdad)』を初めて聴いたときの衝撃はいまでも覚えています。

Photo: もぎひでみ

最近購入したのはPost Malone（ポスト・マローン）。『スパイダーマン:スパイダーバース』の主題歌である『Sunflower』は、リリース当時かなり聴いていました。

H&MのアーティストTシャツ、映画Tシャツは全体的に少しルーズシルエットで、身長175cmの私がMサイズを着て余裕があるかなという感じ。オーバーサイズで着たければLサイズがよさそうです。

Photo: もぎひでみ ｢Let's Go To Work｣ってのがいいですよね。私もこのくらい決死の覚悟で仕事します

近年は5月〜10月くらいまでTシャツ1枚でいられたりするので、Tシャツは何枚あっても困りません。まだまだ買い足してしまう予感。