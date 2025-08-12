TBS NEWS DIG Powered by JNN

Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ç²­Æì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤­¤ç¤¦¡¢ËÌµþ¤Ë¤¢¤ëÆüËÜÂç»È´Û¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï²­Æì¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌ¥ÎÏÂÎ¸³²­Æì¡ª¡×¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏË¢À¹¤ä¤µ¤ó¤Ô¤óÃã¤Ê¤É¡¢²­Æì¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢²­Æì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Î°µåÉñÍÙ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ËÌµþ¤äÅ·ÄÅ¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ë¤ª¤è¤½600Å¹ÊÞ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¡¢12Æü¤«¤é2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë²­Æì¤Î¹õÅüÉ÷Ì£¤Î¥×¥ê¥ó¤Ê¤É¤Î»î¿©¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½70¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

»²²Ã¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í
¡Ö²­Æì¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÃÏ¸µ¤ÎÌ¾Êª¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö³¤¤ÎÆ©ÌÀÅÙ¤¬50¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×

²­Æì¸©ËÌµþ»öÌ³½ê¡¡Á°ÅÄ·ò»Ö ÂåÉ½
¡Ö²­Æì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë²­Æì¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡×

¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬6·î¤ËÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþºÆ³«¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢²­Æì¸©ËÌµþ»öÌ³½ê¤ÎÁ°ÅÄ·ò»ÖÂåÉ½¤Ï¡Öº£¸å¡¢¾ò·ï¤¬À°¤¨¤Ð²­Æì¤«¤é¤â¿å»ºÊª¤òÍ¢½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£