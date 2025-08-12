エンゼルス戦に「1番・DH」で先発

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。3試合連発となる今季42号ソロを放った。チームは4-7で敗れたが、慣れ親しんだエンゼルスタジアムで豪快な一撃。しかし、直後の大谷の仕草に心配の声も上がった。

7点ビハインドで迎えた8回の第4打席。アンダーソンが投じたひざ元の変化球を右翼席へ豪快にかっ飛ばした。打った瞬間の豪快な42号アーチ。エンゼルスタジアムで大谷が放った100本目のホームランになった。

ただ、打った直後の大谷は、一塁へ走りながらも左手を振り、気にするような仕草を見せていた。ダイヤモンドを一周する間や、ベンチに戻ってからも違和感を感じていたようで、直前にファウルを放った際にも同じように左手を気にしていた。X上のファンも気づき「左手痛そう」「ちょっと心配だな。いやだいぶ心配だな」「ベンチでもずっと左手を気にしていましたね」「気になる」「相当痺れたのかな」「何よりも左手が心配、、、」などと反応していた。

試合を中継したABEMAの実況席では、真中満氏、高橋尚成氏ら解説陣が「これ詰まってるんですかね。でもスタンドまで行くんでね」「あれだけ詰まって痛い手なのに、あそこまで飛ぶものなんですか」などと驚きの声を上げていた。



