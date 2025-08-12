可愛いのに機能性もあるなんて、、！【グローバルワーク】週7で使いたい♡「優秀バッグ」

デザインの可愛さはもちろん、撥水や軽量など機能性にも優れたバッグを【グローバルワーク】で発見！ 急な雨の日でも使いやすく、荷物が多くても肩への負担を軽減できそうなバッグは、一度使うと手放せなくなるかも。きれいめにもカジュアルにもマッチしやすい、シンプルで大人っぽいバッグをピックアップしました。

驚くほど軽い！ ミニサイズで持ち歩きやすい2WAYバッグ

【グローバルワーク】「ポケットファスナートートS」\4,990（税込）

公式サイトにて「驚くほどの軽さ」と紹介されている軽量タイプのトートバッグ。撥水機能が付いているため、雨の日のお出かけでも安心して持ち歩けそうです。取り外し可能なショルダー紐付きで、手提げと肩掛けの2WAYで使用可能。長財布やペットボトルが入るなど、見た目以上に収納力がありそう。ベーシックなブラックやミリタリーな雰囲気が漂うカーキ、一点投入でコーデが華やぐレオパード柄など、全6種類の展開です。

キュッと絞った可愛いフォルムがコーデのワンポイントに

【グローバルワーク】「撥水軽量2WAYバッグ」\4,490（税込）

コロンとした巾着型の可愛らしいフォルムに、ドロスト付きでスポーティーな雰囲気も併せ持つバッグ。リッチな光沢のある素材が美しく、カジュアルながらきれいめのコーデにもマッチしやすそう。撥水や軽量など機能性にも優れており、毎日コーデの相棒になる予感。こちらもショルダー紐は取り外しができ、コーデに合わせて手提げと肩掛けの2WAYで使用できます。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

writer：Emika.M