¡¡´Ú¹ñÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎºÊ¤¬ÂáÊá¤«¡Ä¡£¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¤Ï£±£²Æü¡¢Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎºÊ¡¦¶â·ú´õ»á¡Ê¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¡á£µ£²¡Ë¤òÂáÊá¾õ¤òÈ¯ÉÕ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈó¸ø³«¤Ç¿³ºº¤·¤¿¡£¶â»á¤Ï£´»þ´Ö£²£µÊ¬¤Ë¤ï¤¿¤ê¿³ºº¤ò¼õ¤±¡¢·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä¡£¶â»áÂ¦¤Ï¡¢ÈÈºá¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¤Î¼çÄ¥¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¥Á¡¼¥à¤¬£·Æü¡¢¤¢¤Ã¤»¤ó¼ýºâ¤ä»ñËÜ»Ô¾ìË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¾õ¤òÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶â»á¤ÏÕúÀ¯¸¢»þ¤Î£²£°£²£²Ç¯¡¢À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤Î¸µ´´Éô¤«¤éÉÔÀµ¤Ë¹âµé¥Ð¥Ã¥°¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶â»á¤ÎÂáÊá¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¤Î¤Ïà±£ÊÃÂÎ¼Áá¤À¡£¿³ºº¤ÇÆÃ¸¡¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÂáÊá¾õÀÁµá¤Îºá¾õ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡Ö¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ÌäÂê¡×¤òÄóµ¯¤·¤¿¡£
¡¡¶â»á¤¬£²£²Ç¯£¶·î¡¢ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ê£Î£Á£Ô£Ï¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿ºÝ¤Ë£¶£²£°£°Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£¶£¶£²Ëü±ß¡ËÁêÅö¤Î¡Ö¥ô¥¡¥ó¥¯¥ê¡¼¥Õ¡õ¥¢¡¼¥Ú¥ë¡×¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸ø¿¦¼ÔÎÑÍýË¡¤Ç¤Ï¡¢£±ÉÊ¤¢¤¿¤ê£µ£°£°Ëü¥¦¥©¥ó¤òÄ¶¤¨¤ëÊõ¾þÉÊ¤Ï¿½¹ð¤¹¤ë¤è¤¦µ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Õú»á¤ÏÂçÅýÎÎÁª´ü´Ö¤ä½¢Ç¤¸å¤Ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¿½¹ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯£¸·î¡¢¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤¬¸ø¿¦ÁªµóË¡¾å¤Îµõµ¶»ö¼Â¸øÉ½¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢¶â»áÂ¦¤ÏÅö»þ¡Ö¼Ú¤ê¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿½¹ðÏ³¤ì¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯£µ·î¡¢¶â»áÂ¦¤Ï¸¡»¡¤ËÂÐ¤·¡Ö¼Ú¤ê¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÇÇã¤Ã¤¿ÌÏÂ¤ÉÊ¡£¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º£¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤òÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÍûºßÌÀÀ¯¸¢¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÜºº¤¬ËÜ³Ê²½¡£ÆÃ¸¡¤ÏÀè·î£²£µÆü¡¢¶â»á¤Î·»¥¥à¡¦¥¸¥ó¥¦»á¤ÎµÁÊì¤Î¼«Âð¤òÁÜº÷¤·¡¢Æ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò²¡¼ý¤·¤¿¡£º£·î£¶Æü¡¢¶â»á¤ÏÆÃ¸¡¤Ë¡Ö£Î£Á£Ô£Ï¤Î»þ¤ËÃåÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤ÏËÜÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£²£°£±£°Ç¯¤Ë¹á¹Á¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿ÌÏÂ¤ÉÊ¡£¶â³Û¤¬£²£°£°Ëü¥¦¥©¥ó¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤ÌÏÂ¤ÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢¿½¹ðÂÐ¾Ý¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÌÏÂ¤ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÃ¸¡¤Ïà¤¹¤êÂØ¤¨áµ¿ÏÇ¤òÊú¤¤¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ»ö¾ðÄÌ¤Ï¡Ö¥ô¥¡¥ó¥¯¥ê¡¼¥Õ¡õ¥¢¡¼¥Ú¥ë¤Î¤³¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£²£°£±£µÇ¯¤Ç¡¢£²£°£±£°Ç¯¤Ë¤³¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ÏÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÌÏÂ¤ÉÊ¤â¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆÃ¸¡¤ÏÅ°ÄìÅª¤ËÁÜºº¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ¸¡¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢·èÄêÅª¤Ê¾Úµò¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ»æ¡Ö¹ñÌ±ÆüÊó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·úÀß²ñ¼Ò¡Ö¥½¡¦¥Ò·úÀß¡×Èë½ñ¼¼Ä¹¤¬£²£°£²£²Ç¯£³·î¤Ë¥í¥Ã¥ÆÉ´²ßÅ¹¤Î¥ô¥¡¥ó¥¯¥ê¡¼¥Õ¡õ¥¢¡¼¥Ú¥ë¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤³¤ÎËÜÊª¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¾¦ÉÊ·ô¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢Æ±¼Ò²ñÄ¹¤¬¶â»á¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£²ñÄ¹¤¬£±£²Æü¡¢ÆÃ¸¡¤Ë¤½¤Î¾ÜºÙ¤òµ¤·¤¿½ñÌÌ¤òÄó½Ð¤·¡¢¿³ºº¤Ç¶â»á¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Á°½Ð»ö¾ðÄÌ¤Ï¡Ö¤³¤Î²ñÄ¹¤Î¾Ú¸À¤Ï¡¢ÆÃ¸¡¤Îà±£¤·¥«¡¼¥Éá¤À¤ÈÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¾õÀÁµá¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÈÈºá»ö¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶â»á¤¬¥¦¥½¤ò¤Ä¤¡¢¾Úµò¤Î¤¹¤êÂØ¤¨¤ò¤·¡¢¾Úµò±£ÌÇ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤ÂÎ¼Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ºÛÈ½½ê¤ØÂáÊá¾õÈ¯ÉÕ¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÂçÅýÎÎ·Ð¸³¼Ô¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×¤ò¤á¤°¤ëÆâÍð¼óËÅºá¤Ç¸øÈ½¤¬Â³¤¯Õú»á¤Ï¹´ÃÖ½ê¤Ë¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÅýÎÎ·Ð¸³¼Ô¤ÈÇÛ¶ö¼Ô¤¬Æ±»þ¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤ëºÇ½é¤Î»öÎã¤Ë¤Ê¤ë¡£