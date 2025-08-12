福本莉子、学生時代の思い出明かす「すごく懐かしい」高校生にアドバイスも【隣のステラ】
【モデルプレス＝2025/08/12】女優の福本莉子と田鍋梨々花が8月12日、都内で開催された映画「隣のステラ」（8月22日公開）トークイベント付きTeen試写会に出席。福本が、学生時代の思い出を明かす場面があった。
【写真】福本莉子、美脚ちらり
講談社「別冊フレンド」で人気連載中の同名漫画を実写映画化した本作。今をときめく若手俳優としてスターへの道を走り出した昴（八木勇征）と、その幼なじみの女子高生・千明（福本）。幼なじみでありながらも“芸能人と一般人”というもどかしい関係となってしまった2人の、ピュアで真っ直ぐな恋の様子を描いた切ない王道ラブストーリーとなっている。
この日は、主人公・千明を演じた福本と、千明の友人・はるなを演じた田鍋が登壇し、ティーンのお悩み相談会を実施。「教室でどこの席が好きでしたか？」という青春らしい質問が飛ぶと、福本は「私は窓際が好きでした。窓際の前から3、4番目ぐらいが好きでした」と回答。その理由を「ふとしたときに外を眺められる」と明かし「すごく懐かしいです」と笑みを浮かべた。
また、高校卒業まで残り半年だという観客から「やっておいた方がいいことがあったら教えてほしい」というリクエストが。福本は「写真をいっぱい撮っておく。卒業してから見返すと『こんなことがあったんだ』って思い出せていいなって思います。私、大人になってからも見返すことが多いので」としみじみ。
「私は大阪出身なんですけど、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行ったときの写真とか。修学旅行や校外学習とかで京都や神戸に行ったので、その写真とか」と振り返り「大人になってから当時の友達と会って『こういうことあったね』って言って見返しながら話すこともするので、今しかできない思い出作りをたくさんしてほしいです」と伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】福本莉子、美脚ちらり
◆福本莉子、教室で好きな場所は“窓際”
講談社「別冊フレンド」で人気連載中の同名漫画を実写映画化した本作。今をときめく若手俳優としてスターへの道を走り出した昴（八木勇征）と、その幼なじみの女子高生・千明（福本）。幼なじみでありながらも“芸能人と一般人”というもどかしい関係となってしまった2人の、ピュアで真っ直ぐな恋の様子を描いた切ない王道ラブストーリーとなっている。
また、高校卒業まで残り半年だという観客から「やっておいた方がいいことがあったら教えてほしい」というリクエストが。福本は「写真をいっぱい撮っておく。卒業してから見返すと『こんなことがあったんだ』って思い出せていいなって思います。私、大人になってからも見返すことが多いので」としみじみ。
「私は大阪出身なんですけど、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行ったときの写真とか。修学旅行や校外学習とかで京都や神戸に行ったので、その写真とか」と振り返り「大人になってから当時の友達と会って『こういうことあったね』って言って見返しながら話すこともするので、今しかできない思い出作りをたくさんしてほしいです」と伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】