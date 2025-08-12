伊勢崎オートナイターＳＧ「第２９回オートレースグランプリ」は１２日、予選３日目が行われた。

小林瑞季（３４＝川口）は１Ｒ、３連勝を狙う佐藤励の猛追を阻止し今節初勝利を挙げた。

「雨は最近、結果が出てなくて自信がなかったけど、初日（４着）の失敗を生かせた」と笑顔。「タイヤが良かった。内に行っても外に行っても食いついた。雨は結果が出たしいいのかな」と感触は上々だ。

オートレースＧＰは３年前（２０２２年）にＳＧ初優出を決めた思い出深い大会だ。「あの時は本当にエンジンが良かった。優勝戦の８着は乗り手。でもエンジンは８人の中で一番だったと思う。それくらいメチャクチャ良かった。ＳＧで活躍するにはあれくらい必要。あの時と同じくらいのエンジンをつくりたい」。今なお脳裏から離れない超抜機の手応えを求めヘッド交換に着手する。

「手前があるしエンジンのベースはいい。でも、もっと伸びてくれるようにして、まずは準決に乗れるように頑張る」。予選最終日の４日目、思惑通り上向けば上積みの期待は大。まずは試走タイムに注目だ。