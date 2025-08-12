SAHAJi

2024年10月1日（火）よりInterFMでスタートとなった「TOKYO MUSIC RADAR」は、世界に飛び出していく日本のアーティストのみならず、ときには音楽業界のトレンドをキャッチアップする有識者をもゲストに迎え、様々な音楽情報を届けている音楽ラジオ番組だ。パーソナリティはNagie Laneのmikakoが務め、現役アーティストならではの視点と人懐っこいキャラも手伝って、「TOKYO MUSIC RADAR」でしか聞けそうもない赤裸々なアーティスト・トークが展開される人気番組となっている。

そんな「TOKYO MUSIC RADAR」も番組スタートから10ヶ月の放送を重ね、2025年7月3日には、渋谷MsmileBOXにて初の公開収録「LIVE ON RADAR」が敢行され、お客さんを招いてのトークセッションとライブセッションが繰り広げられた。登場したのは、2024年に全英チャート8位を記録し、一気に世界が注目する兄弟バンドとなったSAHAJiのふたりだ。

今回は、そんなトークセッション・ライブの様子をお届けしよう。

西田曜志朗（G, Vo／弟）、西田蕉太郎（Vo, G／兄）、mikako

──（mikako）本日のゲストはSAHAJiのおふたり、西田蕉太郎さん（Vo, G／兄）と西田曜志朗さん（G, Vo／弟）です。実は私、SAHAJiとは「はじめまして」ではなくて、というのも、たまたまSAHAJiと私の間に共通の知り合いがいまして、その縁で先日初めてお会いしまして、蕉太郎さんと一緒にとんかつを食べました（笑）。

西田蕉太郎：そうそう。今日の本番前に1回ご飯に行こうってね。

──（mikako）美味しかったですね。曜志朗さんは今日が「初めまして」です。SAHAJiは2歳差の兄弟バンドなんですよね。

西田蕉太郎：歳も近いんで、「お兄ちゃん」って言われたこと1回もないけどね。

西田曜志朗：うん。俺のほうが兄だと思う人もいるみたいだから。

西田蕉太郎：俺の方が、見た目若いじゃん（笑）。

──（mikako）蕉太郎さんは、ちょっとベビーフェイス寄りですか。

西田蕉太郎：（曜志朗の）こういう顔…なんて言うんだっけ。塩顔？俺はソース顔っていうの？

──（mikako）こんな気さくなおふたりですが（笑）、なんといっても2024年にシングル「Future in the Sky」が全英シングル・チャート8位を記録し、一躍世界中の注目を集めました。チャート入りを知ったときはどこで何をされていたんですか？

西田蕉太郎：ちょうどイギリスでライブの日だったんですよ。サウンドチェック中で、「今日は、もしかしたらチャートに入っているかもしれないじゃん？」みたいな。

──（mikako）期待はあったんですね。

西田蕉太郎：ですね。でも、俺たちとしては「トップ100に入っていたらすごいよね」みたいな話だったんです。でもリハ中に「ベスト8」って言われて。あのときのことは今でも思い出しますけど、だってベスト8の中にはザ・ビートルズの新曲とオアシスのリアム・ギャラガーの曲が入っているんですよ。昔、考えていたんですよ「オアシスとザ・ビートルズの曲のチャートの中に入りたい」って。でもザ・ビートルズの新曲なんて普通ないじゃないですか。だけど、ちょうど「ナウ・アンド・ゼン」が出た時で。

──（mikako）27年ぶりの新曲でしたね。

西田蕉太郎：で、リアムの曲があって。「夢って叶うんだ」って思ったよ。

西田曜志朗：びっくりしたね。チャートに入ることすら、あんま考えてなかったんで。

──（mikako）「Future in the Sky」はイギリスでリリースされた楽曲ですが、そもそも富山県出身の日本人であるSAHAJiが、なぜ海外でリリースすることになったんですか？

西田蕉太郎：俺たち、兄弟喧嘩するんで、1年間ぐらい活動しなかったんです。その1年間の間にオアシスのリアム・ギャラガーがイギリスのネブワースでライブをやるというので、そのチケットをゲットして「初の海外行くか」と思っていたんですよね。そしたら曜志朗から連絡があって「俺、イギリス行くんだよ」「お前ひとりで決めんなよ」「いやいやいや、旅行だから」って言ってたんだけど、日程が近づいてきたら「やっぱ俺もイギリス行きたい」「じゃ、来いよ」ってなったんですよ。で、イギリスで今のプロデューサーとも出会った。「あなたに会いたい」って自分でアプローチして。

──（mikako）凄い行動力ですね。

西田蕉太郎：結構アナログなんすよ、俺たち。わざわざイギリスまで行って、チャンスがあるのかどうかもわかんないけど会いに行く。「俺はこういう人間で、こうなんだ」って話をしにね。俺たちのプロデューサーのニック・ブラインっていうのはオアシスとかブルース・スプリングスティーンを手掛けた人だけど、ロンドンからウェールズまで4時間かけて行ったら「本当にお前来たのか」「ほんとに来やがったな、頭おかしいぞお前」って。で、スタジオを案内してくれて「ここはリアムとノエルがドアをぶっ壊したんだ」みたいな話をしてね、そんな話ももちろん素晴らしいんだけど、俺としては「いや、もう早く曲を聴いてほしい」って。だってわざわざギターを持って4時間かけて来ているんだから。

西田曜志朗：最初は乗る気じゃなかったよね。

西田蕉太郎：そう。「ビールでも飲むか」「いや、ビールもいいけど、まずやっぱ1曲聴いてくれ」「わかったよ。じゃあスタジオに戻ろう」って、エレキギターを借りて「じゃあ聴いてください」って言って「Future In The Sky」をプレイしたんだ。

──（mikako）いかがでしたか、その反応は。

西田蕉太郎：俺はその時に「来た」と思って、「俺はもうあなたと仕事一緒にしたい」「あんたが俺たちのことプロデュースしろ」って言ったら「もちろんだ」って言ってくれて、「じゃあまた会おう」ってなった。車の中でニックが「Future In The Sky〜♪」って歌ってたから、「わ、これはきたぜ」「やべえの来たぞ」と思った。でもそれは勘違いじゃなくてね、ほんとに彼はいいって思ってくれたから。

──（mikako）すごい話ですね。

西田蕉太郎：喋りすぎちゃうね（笑）。この話は今まで何百回もしてるけど、何回してもいいんだよ。俺の大好きな話。

──（mikako）「Future In The Sky」はいつ頃作られた楽曲なんですか？

西田蕉太郎：14歳の時に書いた曲ですね。だから21年前か。

──（mikako）当時から曲を作っていた？

西田蕉太郎：ちっちゃい頃から作ってました。親からはオリジナルなんかないと思われてたけど、でも俺はゆっくり誰にも見せず曲を書いていたんだよね。

──（mikako）ギターを手に取るきっかけというのは？

西田蕉太郎：両親ですね。親父がいつもマーティンのギターを持ってニール・ヤングとかボブ・ディランとかトム・ペティとかを歌っているのを聴いて育ったから。

──（mikako）ミュージックファミリーなんですね。友人とやろうというより兄弟でやっていこうと自然になったんですか？

西田蕉太郎：最初、家族バンドから始まったんですよ。親父が歌っては母親がベース弾いて、曜志朗はパーカッションを叩いて、俺がギター弾くみたいな感じだった。

──（mikako）すごいですね。

西田蕉太郎：で、そのうち両親より上手くなるじゃないですか。だからもういらねえって両親をクビにして（笑）、それぐらいの時期にオアシスに出会うんですよ。「こんなに態度がでかいロックンロールを演るやつがいるのか」って感動して、「じゃあ俺たちも兄弟でやろうぜ」って、もっと絆が深まったって感じでね。

西田曜志朗：共感したのか勘違いしたのかよくわかんないけど（笑）。

──（mikako）おふたりを見ていると、蕉太郎がぐいぐい突き進んで曜志朗さんは優しく微笑んでいる感じみたいですね。

西田曜志朗：いや、でも、僕も変わんないですよ。

西田蕉太郎：一緒にすんな（笑）。

西田曜志朗：こういう場になると、僕は黙ってますから（笑）。

西田蕉太郎：いやいや、実はそうじゃないんですよ。結構曜志朗が1番めんどくさい。文句ばっかり言うからね。

──（mikako）（笑）SAHAJiの音楽にはUKっぽさを感じるわけですが、そのオアシスに出会ったことが1番大きなところなんでしょうか。

西田蕉太郎：元々はアメリカン・ロックを聴いていたんですよ。SAHAJiを始めた頃はドラムとベースがいて、彼らも兄弟でね、しかも4人の名前が、りゅうたろう／ようのすけ／しょうたろう／ようしろうという、そこに運命的なものを感じたな。で、その子たちがオアシスのCDを送ってくれたんですよ。「へぇ、オアシスって言うんだ」と思って。最初俺はあんまり響かなかったんですけど、曜志朗はハマってたね。

西田曜志朗：俺はもう、初めからめっちゃめちゃかっこいいなと思った。

西田蕉太郎：だけど映像を観て、態度の悪さとか口の悪さに俺は惹かれたの。もちろん楽曲の良さはありますけど、「こんな態度のバンドでやってもいいんだ」と思って。

──（mikako）ロールモデルになっちゃったんですね（笑）。

西田蕉太郎：輝いて見えたの。俺は変わり者だったんだろうね。オアシスは自分を主張してくれるような存在だったんですよ。そこからオアシスにのめり込んでいって、どんどんブリティッシュ・ロックにはまっていくんです。それが10歳ぐらいかな。

──（mikako）その頃から曲を作り続けているんですね。これまでリリースされたシングルは全て英詞ですが、なぜ英語で歌詞を書き始めようと思ったんですか？

西田蕉太郎：いや、洋楽しか聴いてこなかったから、日本語の音楽なんて聴いたこともなかったし、日本語の曲なんか全然興味がなかった。両親がアメリカにいたりもしたから、英語で書くとか日本語で書くという感覚もなくて、普通に英語だったんですよ。

──（mikako）自然なことだったんですね。

西田蕉太郎：親父は昔から「英語喋れなくてもいいけど、発音だけはちゃんとやっとけ」みたいな感じだったので、そのおかげで発音もよくなった。親のことを言うのはあんまりロックンロールじゃないし好きじゃないんだけど…感謝してますよ（笑）。

──（mikako）曲はどうやって作っていたんですか？インスピレーションはどこから？

西田蕉太郎：基本的には曲と歌詞がバッと出てくるんですけど、でも何も考えてないです。考えると浮かんでこないし。

西田曜志朗：そうだよね。今曲をかけって言われたら、できるでしょ？

西田蕉太郎：うん。俺はオムライスは作れないけど、曲は簡単に作れる。

西田曜志朗：毎回その例えだけどな（笑）。

西田蕉太郎：いやでも、それぐらいほんとに日常なんですよ。10代の時は本当に何も考えないで書いていたから、ほんとにたくさん書けましたよね。14〜15歳の時は1日3〜4曲とか書いた時があったから、それで溜まった曲がめちゃくちゃあります。今も書けるけど、ほんとにいい曲を書いていきたいなって思っているからペースは落ちるよね。

──（mikako）蕉太郎さんにとっていい曲っていうのはどういう曲ですか？

西田蕉太郎：なんでしょうね。でもやっぱいいメロディー。それプラス、それなりにいい歌詞。

──（mikako）それなりに（笑）。

西田蕉太郎：1番はメロディーだね。オアシスのノエル・ギャラガも言ってるけど、歌詞は聴いてくれた人が意味を持ってくれればいいなと思うし。いや、もちろん歌詞から生まれた曲もあるし、いい歌詞を書きたいからいい歌詞を書ける人は羨ましいですよ。でも、小さい時に書いた曲なんて簡単な言葉でね…だけど、それを今書けって言われたら絶対書けないし、そこが難しいところだよな。

西田曜志朗：シンプルだと、別の意味も持たせられる面もあるからね。

──（mikako）抽象的な言葉はいろんな意味を包容できますもんね。

西田蕉太郎：「Future In The Sky」って何？って感じじゃん。まじ意味わかんない。あれはね「Over The Rainbow」の「Somewhere oner thr rainbow…」という歌詞の「Somewherってどういう言葉だったっけな」みたいなところから始まったんですよ。

──（mikako）そうやってできた蕉太郎さんの曲を、曜志朗さんはどういうアプローチで進めていくんですか？

西田曜志朗：俺、文句ばっか言うんで「いや、ここの尺、ちょっと長すぎるな」「中だるみしてるからダメだな」とか（笑）。

西田蕉太郎：新曲を聴かしたら「中だるみしてる」って言われた（笑）。

西田曜志朗：いや、メロディーはいいけど長い場合が多いんで、そこはね、ちょっと。

西田蕉太郎：そんなの別にレコーディングするときに短くすればいいじゃん。

西田曜志朗：ま、いいんだけど、やっぱ気になるよね。やっぱね、2人じゃなきゃ意味ないし。

──（mikako）素敵ですね。これこそ兄弟愛と言っていいところなのではないでしょうか。

西田蕉太郎：兄弟愛はないと思っていたけど、なんかあるよね。

西田曜志朗：その、言葉では表せないようなね、そういう感情もあるし。

──（mikako）せっかくの公開収録ですから、SAHAJi兄弟のリアルな関係性に迫っていくべく「どっちが悪い。SAHAJi裁判」という企画をご用意しました。実際にあった兄弟喧嘩でどっちが悪かったのかを、会場の皆さんに拍手でジャッジしていただくというものです。それぞれ言い分があれば弁明していただいて構いません（笑）。では第1問目。「好きな女性ができると…」

西田曜志朗：あはは（笑）。

西田蕉太郎：これは俺ですね。好きな女性ができると、リハに来なかったりとか、富山に帰らなかったりとか、そういうことが…やっぱりあるよね。

西田曜志朗：結構、色々迷惑がかかっているのよ。

西田蕉太郎：いや、でもさ、しょうがないじゃん。ロックンロール・スターは、さ。

西田曜志朗：そういう言葉で片付けるからダメなんだよ。

西田蕉太郎：いやでも、俺はいいと思うんだよ。今時、そういうロッカーいます？

──（mikako）恋愛ファーストのロッカーですか？日本にはあまりいないですかね。

西田蕉太郎：普通いないか（笑）。でもさ、そういう経験したら、これでめちゃめちゃいい曲ができるんだぞ。どっちがいいのよ。

西田曜志朗：めちゃめちゃポジティブだな。

西田蕉太郎：でも、さすがに俺も35歳になったから、もうそういうことはないですよ。

──（mikako）落ち着きました？

西田蕉太郎：さすがにね。

西田曜志朗：でもわかんないからね。

西田蕉太郎：いやいや、あんたもわかんないよ。

──（mikako）決着をつけるみなさんの拍手ですが、曜志朗さんが悪いと言う方は会場にはゼロ、全員蕉太郎が悪いと。

西田蕉太郎：すげえ反省してます。

──（mikako）公開処刑みたいになっちゃいましたね。

西田曜志朗：死刑だよ、死刑（笑）

──（mikako）では第2問目「お酒を飲みすぎて…」。こちらは…

西田曜志朗：これは僕ですね。

西田蕉太郎：これはね、もう何年も前なんだけど、曜志朗がライブ中にお酒を飲みまくって、売るはずのCDをお客さんに全部配っちゃったんだよ。うわーみたいな感じになって。

──（mikako）曜志朗さんは、気持ちよくなっちゃったんですか？

西田曜志朗：そうそう、俺全部配ったぜ、みたいな（笑）。

西田蕉太郎：いやいや、ちょっと待って。このCD売り上げがあったら…。

西田曜志朗：さすがにちょっとやりすぎたか。でもそのやっぱ「広めたい」っていう気持ちだったんじゃないかな（笑）。

西田蕉太郎：あんたもポジティブね（笑）。

西田曜志朗：それはそうでしょ。ポジティブな気持ちでやっているんだから。

──（mikako）お客さんの判定は…さすがに「曜志朗さんが悪い」という結果ですね。

西田曜志朗：みんなの拍手がめちゃめちゃ極端だね。

──（mikako）いや、でも素敵ですよ。恋愛にまっしぐらなお兄さんとお酒が大好きな弟さんで（笑）。

西田蕉太郎：女の人とお酒って、ロッカーで一番避けた方がいいことですよね（笑）。それをやっちゃっているんだからどうしようもない。

西田蕉太郎 西田曜志朗

──（mikako）でも、様々な武勇伝といい曲が生まれるかもしれないという。ではこのまま第３問「殴り合い」…？

西田蕉太郎：あぁ、当時10代で、俺はバイトもしてなくて、ほんとにどうしようもない今よりクズだったの。その時に曜志朗はバイトしてたのね。で、俺、お金ねえから「お前ちょっと頂戴」つって。そしたら「絶対やだ」みたいな。そりゃヤダよね。…なんだけど、俺、頭にきて「ふざけんなよお前」「俺はお金ないんだからお前出せよ」って。

西田曜志朗：もうこの時点で、拍手の結果がわかっちゃっているんだけど（笑）。

西田蕉太郎：で、殴り合いになったのよ。おかきが入ったカンカンで曜志朗が殴られて泣いちゃって。でもそこまでやると、なんか…いいじゃないですか。

西田曜志朗：何がいいのよ（笑）。

西田蕉太郎：そこまで喧嘩やると、なんか「やりきったな」って。で、テレビをつけたら「オアシスが解散」っていうニュースが出てきて、「うわ、俺たち、今、オアシスと超リンクしてんじゃん、ロックンロール」って思ったね。

──（mikako）曜志朗さんは？

西田曜志朗：いやいや、それ「ふざけんな」って思うよね（笑）。頭おかしいよね。

西田蕉太郎：面白いね、俺たち。

西田曜志朗：まあ、もう年月経ってるから笑えるけど（笑）。

西田蕉太郎：でもさ、自分たちの好きなバンドとリンクしているなんてこと、なかなかないじゃないですか。「うわ、俺たちオアシスと同じだ」と思ったな。

──（mikako）デスティニーを感じた？

西田蕉太郎：本当に感じたね。いや、良くないですけどね。若気の至りだったんで。

──（mikako）そういうことは、最近はもうさすがに…

西田蕉太郎：あるわけないじゃないですか（笑）。そういう経験もしてそれが音になっていていいんじゃないですかね。

西田曜志朗：まあ、どっちも手は出しているからね。どっちが悪いかっつったらどっちにもなるんじゃない？

西田蕉太郎：やっぱり真面目にやるのが1番だと思うんです。でも、なんだろうな、俺はちょっと外れすぎですけど、ちょっとぐらいは外れてないとね。だって外れてなかったら、イギリスなんか行かないよ。いきなりプロデューサーに「俺たちの曲を聴け」なんて、頭おかしいに決まってるから。でも、そういうやつが歴史を作るんだよ。

西田曜志朗：ほんとにね。「あてがなくてもやる」ってことが大事だよね。

──（mikako）その行動力は本当にすごいですよね。

西田蕉太郎：「行動力」しかすごくないと思ってるでしょ（笑）。こいつ最低だなって。

──（mikako）いやいや、そんなことないですよ。私にも3歳下の弟がいるので「私はいいお姉ちゃんで良かった」と思いましたけど（笑）。そんなステキなおふたりSAHAJiの音楽を楽しんでいきましょう。今日はありがとうございました。

左から、西田曜志朗（G, Vo／弟）、mikako、西田蕉太郎（Vo, G／兄）

インタビュー◎mikako（Nagie Lane）

文・編集◎烏丸哲也（BARKS）

ライブ写真◎Yossy（photoisgroove）

E.P「Future In The Sky」

2024年1月12日リリース

1.Future In The Sky

2.Tell Me All Your Feelings

3.I Wanna Be There

4.Future In The Sky（Radio Edit)

＜Worldwide Rockstar / 佐藤タイジとSAHAJi＞

2025年9月23日(火・祝)

＠Ao’z ber（東京都葛飾区東金町1-20-5 アオイビル1F 03-3826-0774）

open 17:00 start 17:30 予約￥3,500 当日￥4,000（ドリンク代別途有）

※予約：sato.taiji.project@gmail.com

件名：WorldwideRockstar/Ao’z bar

本文：お名前/人数

＜UKツアー＞

2025年11月12日〜

The Skinner Brothers（UK）＋Love Ghost（US）＋SAHAJi

Tickets：https://www.theskinnerbrothers.com/event-list

SAHAJiファーストアルバム

2025年11月リリース予定

◆SAHAJiオフィシャルサイト