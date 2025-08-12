¡Ö¥Ð¥¹¥±¤Î¿Í¤Ë»÷¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤éËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¡×²ÏÂ¼Í¦µ±à¥Õ¡¼¥×¥«¡¼¥ëá¿·¥Ø¥¢¤ËÈ¿¶Á¡Ö´°àú¤Ê¥â¥Ç¥ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤ÃË¤Ë¡×
ÌÓÀè¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª
¡¡ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¼ã¤¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬¡¼¥É¤Îà¥Õ¡¼¥×¥«¡¼¥ëá¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ëá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢NBA¤Ç¤Î³èÌö¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£µ¨¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤È2¥¦¥§¥¤·ÀÌóÃæ¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¡£
¡¡ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÈþÍÆ¼¼¡ÖACACIA¡×¤ÎÈþÍÆ»Õ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¡Ö¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤Ç¤â¤Ä¤±¤è¤¦¡£¥Õ¡¼¥×¥«¡¼¥ë¡¡ÌµÂ¤ºî¤Ç¥¯¥ë¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤»¶¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÍî¤È¤·¹þ¤à¡×¤È¡¢¥«¥Ã¥ÈÃæ¤ÎÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢Ã»¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢ÌÓÀè¤¬ÌöÆ°Åª¤Ë¥«¡¼¥ë¤¹¤ë¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö´°àú¤Ê¥â¥Ç¥ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤ÃË¤Ë¡×¡Ö¤¢¤é¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¥Ð¥¹¥±¤Î¿Í¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¿¤éËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¡Ê¾Ð)¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£