「お手玉ちょうだい」は命乞い？祖母が語る戦時中の壮絶な“飢え”と、その後に衝撃【作者に聞く】
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagram(@yuppe2)でエッセイ漫画を描くゆっぺさん。2021年12月から執筆した『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』は完結後、電子書籍が発売。
読者からは「ほかの人にも読んでみてほしい」「おばあちゃんの言葉が今の時代に対してとても大切なことを言ってくれていて、ときどき読み返してる」「人生で一番大切なことが描いてある漫画」など感動の声が続出している。今回、作者であるゆっぺさんのインタビュー・前編をお届けする。
本作では、ゆっぺさんの祖母・キヨさんの幼少期からの実話が描かれている。父の死により、幼くして養女として叔父の家で暮らすことになったキヨは、養母から酷いいじめを受けていた。そんな中、日本は戦争に突入。政府は空襲の被害を減らすため、都会の子どもたちを農村へ疎開させる。キヨが住んでいた場所でも疎開してきた子どもたちと交流する機会が生まれた。
疎開してきた子どもたちから「お手玉持ってる？」と聞かれ、「そんなにお手玉遊びが好きなんだ」と思い渡すと、子どもたちはまさかの行動に……。
このエピソードについて、ゆっぺさんは「疎開してきた子どもたちはお手玉が好きなのだと思って渡したら、中に入っている小豆を食べたというのは印象的だった。空腹からチョークの粉を食べてしまう子もいた」と語り、当時の飢えの厳しさを物語る。
