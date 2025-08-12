ボルシアMG加入のU-21ドイツ代表MF、登録を韓国協会に変更「韓国代表が求める役割はすべてできる」
国際サッカー連盟(FIFA)は12日までに公式サイト内の「協会変更プラットフォーム」を更新し、U-21ドイツ代表MFイェンス・カストロップがドイツサッカー連盟(DFB)から韓国サッカー協会(KFA)に登録先を変更したことを公表した。変更は今月11日付としている。
2003年7月生まれのカストロップは世代別のドイツ代表常連。昨季はニュルンベルクでブンデスリーガ2部25試合3ゴールを記録し、新シーズンからはボルシアMGへの個人昇格を果たした。韓国メディア『聯合ニュース』によると母が韓国人だといい、昨年2月から韓国代表入りが噂されていた中でついに韓国代表でのプレーを決断した形になった。
韓国メディア『OSEN』によると、KFA関係者は「次の国際Aマッチに招集されるかは分からない。選出は監督の権限」と話し、9月シリーズの代表入りは明言せず。また、次回の招集有無にかかわらず韓国代表でプレーするためには複数の手続きが残っていることも伝えている。
カストロップは今月『聯合ニュース』の取材に応じ、「『韓国に来て』というコメントを見るたびに誇らしく幸せになる」とコメント。「強い精神力や諦めないこと、競争心や学び続けて成長しようとすることなど韓国人としての強いアイデンティティが私の中にある」と話し、「韓国代表が求める役割はすべてできる。サイドバック、守備的MF、ボールを積極的に奪う攻撃的MFまですべてをこなせる」と自信を示した。
