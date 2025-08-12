米ＣＰＩにドル売りの反応 サービスの伸びは加速＝ＮＹ為替序盤 米ＣＰＩにドル売りの反応 サービスの伸びは加速＝ＮＹ為替序盤

きょうのＮＹ為替市場、先ほど発表になった米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて、ドルの戻り売りが優勢となっている。米ＣＰＩはコア指数が前年比で３．１％上昇と予想を上回り、関税の影響を示唆する内容ではあった。ただ、ＦＲＢの利下げ期待は変わらず、短期金融市場では９月の利下げ観測が上昇していた。



総合指数が前回と変わらずの内容だったこともあり、市場が事前に警戒していたほどのインフレ上昇は見られず、先日の米雇用統計の驚きの弱さを覆すほどの内容ではないとの受け止めのようだ。



ドル円も１４８円台半ばから一時１４７円台に下落したが、次第に買い戻しも見られ、１４８円台はいまのところサポートされている。



米ＣＰＩの詳細を見ると、サービスの伸びが加速している状況が見られ、特に、住居費・エネルギーを除くサービス価格、いわゆるスーパーコアが前月比０．４８％上昇し、１月以来の大幅な伸びとなっていた。



関税の影響が出ていることも示唆されており、ＦＲＢの早期利下げ観測を手放しで正当化するほどの内容でもないとの受け止めもある模様。



なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は現行付近には観測されていない。



12日（火）

現行付近にはなし



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

