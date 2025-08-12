震度1以上の地震が2200回以上発生している鹿児島県トカラ列島近海の地震活動について、政府の地震調査委員会は活動は収束に近づいているとの見解を示しました。一方で、数か月後にまた地震活動が活発になった事例もあるとして、備えを呼びかけています。

トカラ列島近海では6月から地震活動が活発となり、7月3日には最大となる震度6弱の揺れを観測するなど、これまでに震度1以上の地震を2200回以上観測しています。

地震調査委員会は今後の地震活動の見通しについて「当分の間、最大震度6弱程度の地震に注意」と呼びかけてきましたが評価を改め「現状程度の地震活動は当分続く可能性がある」としました。

活発な地震活動は7月20日ごろから低下し大きな地震の数も減っているためです。

ただ依然としてトカラ列島近海を震源とする震度1以上の地震は1日に数回程度は観測されているほかさらに過去の活動ではいったん落ち着いた後、数か月経過してから再び地震活動が活発になった事例もあるということです。

地震調査委員会の平田直委員長は「また強い揺れに見舞われた際に大丈夫なよう、地震の回数が少ないうちに落ち着いて準備してほしい」として、家具や倒れやすいものの固定などを呼びかけています。