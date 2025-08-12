5%BERMUDA¡¡PURE¡ÝJ¡¦Ã«¤â¤â¤ÎÆþ¾ì¶Ê¤òÀ¸Ç®±é¡Ö¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£µ¡ó£Â£Å£Ò£Í£Õ£Ä£Á¡×¡Ê¤´¤Ð¤ß¤å¡Ë¤¬£±£±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö£Ð£Õ£Ò£Å¡Ý£Ê¡¡£¸¼þÇ¯µÇ°¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¡×¤ÇÃ«¤â¤â¤ÎÆþ¾ì¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¤´¤Ð¤ß¤å¤ÎÊ¡±Ê¤¢¤ê¤µ¡¢£Ê£Õ£Î£Á¤ÏÂè£´»î¹ç¡ÖÃ«¤â¤â£Ö£ÓËÜ´ÖÂ¿·Ã¡×¤ÇÃ«±þ±çÃÄ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢Ã«¤ÎÆþ¾ì¶Ê¡Ö¥â¥â¥Î¥Ï¥Ê¥Ó¥é¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¡¢´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£»î¹ç¤ÏÃ«¤¬ËÜ´Ö¤Ë£·Ç¯±Û¤·¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Á´ÎÏ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÃ«¤Î¾¡Íø¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿Ê¡±Ê¤Ï¡Ö£·Ç¯±Û¤·¤ÎÂç¾¡Íø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯´¶Æ°¤·¤Æ¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¡¢ËÜ´Ö¤Ï¾Ð´é¤Ç¡ÖÃ«¤â¤â¤ò¤Ö¤ÃÄÙ¤·¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡ª¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ÕÌ£¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢»ä¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤¬¤ï¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¹¶·â¤äµ»¤ËÃ«¤â¤âÁª¼ê¤Ø¤Î°¦¤ò´¶¤¸¡¢¤½¤ÎËÜ´ÖÁª¼ê¤ÎÀï¤¤Êý¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã«¤â¤âÁª¼ê¡¢ËÜ´ÖÂ¿·ÃÁª¼ê¤Î¤ª£²¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê»î¹ç¤ÇÆþ¾ì¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊ¡±Ê¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤É¤Î»î¹ç¤âÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¦»ÑÀª¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²¿¤«½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢»É·ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿£Ð£Õ£Ò£Å¡Ý£ÊÁª¼ê¡¢´Ø·¸¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤´¤Ð¤ß¤å¤Îà¼¡Àïá¤Ï£±£·Æü¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ê½ÂÃ«¡Ë¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡£Ê£Õ£Î£Á¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤Æ¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÎÃæ¤«¤éÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¤¯¤â¤Ã¤ÆÁ°¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤µã¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡¡Á´ÎÏ¤Ç²Î¤¤ÍÙ¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ã«¤â¤âÁª¼ê¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤Î³§¤µ¤Þ¤ä¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Æþ¾ì¶Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î»î¹ç¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿Ã«¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿ô²ó¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤Î¤´±ï¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥ì¥¹¤â²»³Ú¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÁ°¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¡¢¿´¤òÆ°¤«¤¹ÅÀ¤ÏÆ±¤¸¡£»Ö¹â¤¤¤´¤Ð¤ß¤å¤µ¤ó¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍ½¹ð¡£
¡¡»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£·Ç¯±Û¤·¤ËËÜ´ÖÂ¿·ÃÁª¼ê¤«¤é½é¾¡Íø¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÈÆ±¤¸£Ô£ï£í£í£ù¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Â¿·Ã¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿´Ý¤á¹þ¤ßàÈ¬¥Ä¶¶á¤Ç¾¡Íø¤·¡¢²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤â¤¤¤¿¤À¤¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼¡¤Ï£¸·î£³£±Æü¡¢£Ð£Õ£Ò£Å¡Ý£ÊÈÄ¶¶Âç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£Ð£Õ£Ò£Å¡Ý£ÊÌµº¹ÊÌµéÁª¼ê¸¢¡¦£Ó£Á£Ë£ÉÁª¼ê£ö£ó£Ì£å£ï£îÁª¼ê¤Î¾¡¼Ô¤È¡¢£¹·î£±£´ÆüÂçºåÂç²ñ¤Ç²¦ºÂ¤Ë½éÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£É¬¤º³Í¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£