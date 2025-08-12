ドラム式洗濯機は毎年10月から11月にかけて新型モデルが発売されるため、8月から9月の間に既存モデルが安くなるといわれています。購入を検討している人もいるのではないでしょうか。SNS上では「ドラム式洗濯機を買うか迷っている」「ドラム式洗濯機が欲しい」「ドラム式洗濯機を安く買うなら夏が狙い目」などの声が上がっています。そんな中、家電量販店「ノジマ」の公式インスタグラムアカウントが、ドラム式洗濯機のメリットとデメリットについて、紹介しています。

ノジマの公式アカウントはドラム式洗濯機の良い点、悪い点について、次のように解説しています。

【ドラム式洗濯機の良い点】

（1）乾燥力・乾燥時間

洗濯物をより早く乾かすことができるのが一番の強み。

（2）ランニングコストが安い

使用する水の量が少ないため、水道代の節約になる。

（3）皮脂汚れに強い

高濃度の洗剤で洗えるため、特に皮脂汚れを落とすのに適している。

【ドラム式洗濯機の悪い点】

（1）本体価格

比較的安い機種も登場しているが、高い傾向にある。

（2）設置場所

縦型洗濯機より、サイズが大きくなる傾向にある。

公式アカウントは「この投稿を見て知識を付ければ、もっと自分に合った洗濯機に巡り会えること、間違いなし！」とコメントしています。