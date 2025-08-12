

マイボイスコム、6回目となる「おにぎり」に関するインターネット調査を7月1日〜7日に実施した。好きなおにぎりの具や作り方、購入派には購入状況などについて聞いた（調査対象：MyVoiceのアンケートモニター、調査方法：インターネット調査、調査時期：7月1日〜7月7日、回答者数：1万1528名）。

おにぎりを週1回以上食べる人は3割弱だった。「おにぎりは食べない」は5.1％、男性10〜30代で各1割強とやや高くなっている。





おにぎりを食べる人に、手作りのおにぎりと市販のおにぎりでは、どちらを食べることが多いかを聞いた。「自宅で作ったものを食べることが多い」は34.8％、女性40〜70代で高くなっている。また、おにぎりを週に3〜4回、5回以上食べる層でも高い傾向だった。一方、「市販のおにぎりを食べることが多い」は52.1％、男性では6割強となっている。





好きなおにぎりの種類は（複数回答）、「鮭」が66.5％、「昆布」が44.4％。続く「ツナマヨネーズ」は43.0％、過去調査と比べて増加傾向になっている。「炊き込みごはん、とり五目」「わかめ」は、女性で比率が高くなっている。「昆布」「梅」は高年代層、「チャーハン」「オムライス」は若年層で高い傾向だった。九州では、「高菜」の比率の高さが目を引く。

おにぎりの購入場所は（複数回答）、「コンビニエンスストア」が73.3％、「スーパー」が47.6％、「おにぎり専門店」が10.5％となっている。おにぎり購入者の重視点は（複数回答）、「具材の種類」が66.9％、「価格」が65.1％、「味」が58.6％。2022年調査と比べて、「価格」がやや増加している。「海苔の有無」「賞味期限・消費期限」は60〜70代で比率が高く、「安全性や衛生面」は女性60〜70代で高くなっている。「具材の量」「カロリー」は、10・20代でやや高くなっている。

おにぎり購入者がおにぎりを買う場面は（複数回答）、「昼食に食べる」が61.2％。「外出先、職場・学校などで食べる」が26.4％、「小腹がすいた」「移動中に食べる」「食事を短時間で済ませたい」「屋外で食べる」が15〜16％となっている。おにぎりを食べる頻度が高い層ほど、「朝食に食べる」の比率が高い傾向だ。





おにぎりを自分で作る人は7割弱だった。男性では5割強、女性では9割弱となっている。おにぎりの作り方は（複数回答）、「ラップにつつんで握る」が45.1％、「素手で握る」が22.2％。おにぎりを自分で作る人に限ってみると、女性では「ラップにつつんで握る」が8割弱、「素手で握る」が3割弱だった。男性では「素手で握る」が4割強となっている。