カーデよりこっちかも！【しまむら】40・50代のきちんと見え♡「夏ジャケット」

40・50代のサマールック、どんなアイテムを取り入れたら良い？ 悩んでいる人は、今すぐ【しまむら】を要チェック。今回は、プラスワンで大人の品を醸してくれる「夏ジャケット」をご紹介。カーデよりもきちんと感が出て、軽やかな生地感で暑苦しく見えにくいのも嬉しいポイント。清涼感のあるリネンタッチ素材のジャケットや、透け感が魅力の今っぽジャケットは必見。プチプラで賢く垢抜けたい大人女性は、ぜひゲットして。

ワッシャー加工 × リネンタッチ素材で夏映え

【しまむら】「CHO * ワッシャーハーフJK」\1,969（税込）

インフルエンサーの@naco_roomsさんがリアルバイしたのは、「きちんと感あるリネンタッチテーラードカラージャケット」と紹介している1着。洗いをかけたようなワッシャー加工、リネン調の清涼感のある生地が夏映えをサポート。気になる腕やウエスト周りのカバーが期待できる、長めの5分袖と着丈も嬉しいポイントです。ゆったりとしたシルエット × バックスリット入りで、カチッとしすぎずほどよい抜け感も演出してくれそう。

ほどよいリラックス感が、大人にぴったり

シンプルなノースリワンピにジャケットを羽織った上品なスタイリング。ジャケットスタイルなのに “頑張ってる感” が出ないのは、ゆるっとしたサイジングと5分袖仕様のためかも。腕の肌見せ × 足元はフラットサンダルにすることで、大人っぽさも残しつつほどよいリラックス感も演出できます。

見た目も涼しげな最旬メッシュジャケット

【しまむら】「メッシュハンソデジャケット」\1,969（税込）

今、マストハブしておきたいのが、ほどよい肌見せができるメッシュやシアー素材のアイテム。インフルエンサーの@marino12131さんは、上品な透け感が魅力のジャケットをゲット。「オシャ見えするしカジュアルとキレイめのMIX感がほんのりきちんとしてカジュアルに見えすぎないのが◯」と大満足の様子。見た目も涼しげで、コーデに1点投入でグッと夏らしさをプラスしてくれそう。

いつものトップスを即今っぽく格上げ

夏はついつい軽装になりがち。Tシャツ × ボトムスのシンプルなワンツーコーデでマンネリ……なんてことも。そんなときにあると助かるのがこのメッシュジャケットです。羽織るだけでほんのり透け感が出て、一気にトレンドライクに更新。中のインナーをあえて柄物やカラートップスにして、奥行きのあるレイヤードを楽しむのもおすすめです。

