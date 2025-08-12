◇セ・リーグ 巨人5―0中日（2025年8月12日 東京D）

巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ（44）は「良かった、勝って。森田、良かったねぇ」と2年目左腕・森田駿哉投手（28）の好投をことのほか喜んだ。

森田は井上、西舘、グリフィンと先発ローテーション投手が3日連続で出場選手登録抹消となる緊急事態を受けてプロ初先発となった6日のヤクルト戦（東京D）で三塁も踏ませず、6回2安打無失点の快投でプロ初勝利。そこから中5日で上がったこの日は初回の1死満塁をしのぐと2回から6回までは無安打投球で、結局7回2安打無失点とまたも好投してプロ2勝目をつかんだ。

「2軍の成績を見てもね、そこまで突出したものはないのに、1軍であれだけ抑えるということはね。1軍向きなんでしょうね。球速も上がるし」と突如出現した孝行息子に目尻が下がるのも無理はない。

「初回の満塁を抑えられたのはデカイですね」とした杉内コーチは「フォークが空振り取れるんでね。2軍の時はそうでもなかったんだけどねぇ。僕が見ていたフォークはもう少し、あんなに落ちはしない感じだったんですけどね。あれだけ空振り取れたらバッターも嫌ですねぇ」とほくそ笑んだ。

「でも、たまにいるんですよ、そういう選手。ヨコ（横川）もそうですかね、どちらかと言えば。1軍では抑えるけど、2軍では打たれるみたいな」と1軍マウンドで不思議と？力を発揮する森田にうれしそうな杉内コーチ。

マウンドではひょうひょうとしているように見える森田だが、「内心はハラハラしてると思いますけどね。まあ、勝って良かったです」と想像した。

雨天中止が1試合あったが、真夏の9連戦中。「7回も投げてくれて。前回も6回で90球ちょっと。球数も少なくいってくれたんで、本当に良かった。中継ぎ陣を使わなくて済んで良かった」と感謝の本音も飛び出していた。