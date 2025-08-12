おしゃれな美術館は、どんな服で行く？アートな空間に負けない「個性派コーデ」
現代的なアートスポットは、おしゃれ感度の高い人が集まる場所。いったい、どんなコーデで行けばいいの…？そこで今回は、中村里帆・本田紗来・中川紅葉とともに、アートな空間に負けない「個性派服」をお届けします。アートに触れる日は、最高のおめかしをして行くべきなんです♡
アートに触れるなら...空間に負けない【個性派服】でおめかし
だからこそ、空間のデザインに負けないくらい個性的なお洋服で一目置かれちゃうような、最高のおめかしをして行くべきなんです♡
Cordinate 個性派アイテムで存在感をアピールして
〈右・紗来のコーデ〉もりもりのリボンが圧倒的にビジュ映え
まわりとかぶらない、簡単にしゃれるセットアップが超優秀。立体的なフォルムで存在感バツグン。
〈中央・紅葉のコーデ〉シンプルだけど盛りに盛れるフリル×フリル
白トップスにデニムの定番スタイルも、デコラティブなあしらいでレベチな仕上がりに。シンプルだから挑戦しやすい。
〈左・里帆のコーデ〉レトロな雰囲気が独特なエモかわルック
アートな空間で個性をアピールするなら、柄アイテムを選ぶべし。ドット柄やイチゴ柄など、柄をミックスするのが新鮮♡
撮影／小林真梨子 スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／本田紗来、中川紅葉（ともに本誌専属）、中村里帆
中村里帆
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
本田紗来
中川紅葉