おしゃれな美術館は、どんな服で行く？アートな空間に負けない「個性派コーデ」

現代的なアートスポットは、おしゃれ感度の高い人が集まる場所。いったい、どんなコーデで行けばいいの…？そこで今回は、中村里帆・本田紗来・中川紅葉とともに、アートな空間に負けない「個性派服」をお届けします。アートに触れる日は、最高のおめかしをして行くべきなんです♡

だからこそ、空間のデザインに負けないくらい個性的なお洋服で一目置かれちゃうような、最高のおめかしをして行くべきなんです♡

現代的なアートスポットは、おしゃれ感度の高い人が集まる場所。

Cordinate 個性派アイテムで存在感をアピールして

〈右・紗来のコーデ〉もりもりのリボンが圧倒的にビジュ映え

まわりとかぶらない、簡単にしゃれるセットアップが超優秀。立体的なフォルムで存在感バツグン。

〈中央・紅葉のコーデ〉シンプルだけど盛りに盛れるフリル×フリル

白トップスにデニムの定番スタイルも、デコラティブなあしらいでレベチな仕上がりに。シンプルだから挑戦しやすい。

〈左・里帆のコーデ〉レトロな雰囲気が独特なエモかわルック

アートな空間で個性をアピールするなら、柄アイテムを選ぶべし。ドット柄やイチゴ柄など、柄をミックスするのが新鮮♡

〈右・紗来のコーデ〉リボンニットビスチエ 11,550円、リボンニットスカート 19,800円／ともにJ1U by LA BELLE ETUDE（アンティローザ）キャミソール 10,780円／lilLilly（lilLilly TOKYO）イヤーカフ 1,320円／アネモネ（サンポークリエイト）サンダル 14,300円／dazzlin〈中央・紅葉のコーデ〉フラワートップス（キャミワンピースとセット）19,910円／RANDA スリットリボンデニムパンツ 19,580円／lilLilly（lilLilly TOKYO）チョーカー 3,960円／アネモネ（サンポークリエイト）サンダル 30,800円／ダイアナ（ダイアナ銀座本店）〈左・里帆のコーデ〉ニットキャミソール（ホールターネックひもとセット）6,600円／COCO DEAL（ココ ディール）ドットミディスカート 20,900円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN） イチゴ柄バブーシュカ 2,990円／NADIA FLORES EN EL CORAZON パンプス 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）ソックス／スタイリスト私物

撮影／小林真梨子 スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／本田紗来、中川紅葉（ともに本誌専属）、中村里帆