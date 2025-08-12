櫻井海音「カラダ探し」前作オーディション受けていた 続編参加に歓喜「念願叶って」
【モデルプレス＝2025/08/12】俳優の櫻井海音が8月12日、都内で行われた映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』ジャパンプレミアに、橋本環奈、眞栄田郷敦、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明、羽住英一郎監督とともに出席。櫻井が、前作映画『カラダ探し』のオーディションを受けていたことを明かした。
【写真】観客に笑顔をふりまく櫻井海音
2022年に公開された実写映画『カラダ探し』の最新作となる本作は、前作を圧倒的な恐怖とスケールと凌駕する、刺激的ループ型ホラー。前作に引き続き、主人公・明日香を演じる橋本は、本作への出演について「純粋に嬉しいですね」としみじみ。「“1”（前作）を撮っていた時は続編があるっていうのは想像していなかった」と打ち明け、「でもやっぱり“1”を見てくださった方は分かると思うんですけど、終わり方が意味深。『続編ありそうだな』『まだまだカラダ探せるな』っていうような終わり方だった」と続けた。
また、新キャストの櫻井は「個人的なものなんですけど、言っちゃダメだったらあとで怒ってください」と前置きし、「前作のオーディションを僕、実は受けていたんです」と報告。「（言って）ダメじゃない？」と周囲の反応を窺うと、橋本は「それは誰が判断するの（笑）」と笑った。櫻井は「今回、そういうことを経て参加できたので、念願叶ってというか。嬉しいです」とにっこり。会場からは大きな拍手が贈られた。
作品タイトルにちなみ、「キャストが現在、探しているもの」または「見つけたもの」についてトークするコーナーでは、眞栄田が「友達」と答えて周囲を驚かせる一幕も。探しているのか、見つけたのかを確認された眞栄田は「探しています。募集中です。友達いますか、皆さん。いないでしょそんなに。正直」とぶっちゃけた。
続けて「俺、友達めっちゃ少なくて、本当に。なんか切ないですね」とぼやくと、橋本は「数じゃないからね」とフォローしていた。（modelpress編集部）
◆櫻井海音「カラダ探し」前作オーディション受けていた
◆眞栄田郷敦、探しているものは“友達”
