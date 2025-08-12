元TBSアナの水着投稿、綾瀬はるかのユニクロCM……。女性の“露出”はなぜ嫌われる？
元TBSで現在はフリーアナウンサーの山本里菜さんが、インスタグラムで“水着写真”を連投し、反響を呼んでいる。本人自ら「承認欲求の塊投稿」と称しているし、「かわいい」という反応も多いが、中にはやはり海外での写真のため「庶民には無縁のセレブ」とか「痩せ過ぎていて、女性らしさがない」など、やゆするような意見も少なくない。
CMとして上半身が裸というコンセプトは分かりやすいのだが、美しい背中であっても女性からの拒絶反応はあるようだ。肉体というものは、それほど隠さなくてはいけないものなのだろうか。
そういえば外国から来ている観光客の中には、かなり露出度の高い服装で街を闊歩（かっぽ）している女性たちも多い。だが、日本ではなかなかタンクトップのみ、あるいは薄いシャツを羽織っただけの大人の女性は見かけない。
笑いながらそう言うカヨさん（39歳）。もちろん、観光で教会などに入るときはきちんと肌を隠していたという。
「私も思い切って、街中ではタンクトップで歩いてみましたが、もちろん誰も気にしない。その格好でアイスクリームを食べていたら、目が合った地元民に親指を立てられました。片言の英語で話してみると、日本の女性は肌を露出しないよねと。
確かに私の周りでも、休日にノースリーブは着るとしても肩がきちんと隠れているデザイン性のあるものが多い。イタリアで見かけたような露出度の高いタンクトップで街に出ることはないですね」
露出していると性被害に遭いやすいという思いがあるからなのだろうか。それ以前に、「はしたない」と思うのだろうか。
ただ、友人たちに言わせれば、『プロポーションがよくなければ見せられない』『変な目で見る男性が必ずいるから不安』と言っていますね」
本来、「自然であること」ができない、してはいけないと、抑圧されているのが現状なのかもしれない。
もともと「見せたい」わけではないのだ。暑いから薄着になりたいだけ。何を着ようが本人の自由であるはずなのに、それができないのはやはり生きづらいと言えるだろう。上半身裸の背中だけというCMにさえ、「あんなに見せるべきではない」と考える人が多いのだから。
「職場の先輩がそうですね。冷え性だとかそういうことではないようです。女性が素足ではみっともないと考えている。服装は自由なので、生足におしゃれなサンダルで行ったら『生足はやめなさい。若くないんだから』と言われました。別に超ミニスカートだったわけじゃないんですよ。
しかも若ければよくて若くないとダメというのは、女性自らが自分の首を締めているような言葉でしょ。だから『そういう言い方はおかしいと思いますよ。接客業ではないし、内勤で外部の人と会わない日は、別に好きな格好でいいんじゃないですか』と言ったら、『女らしくない』と言われました。久々に聞いた言葉でしたね」
若ければどんなファッションでも許されるが、若くないとみっともないというのも誤解と偏見のなせるわざ。カヨさんが言うように、TPOに応じて好きなファッションで出社してもいいはずだ。そもそも会社の規定がそうなっているのだから。
「若くないんだから、は堪えましたね。いいかげん、年齢を気にするのはやめましょうと言いたい。しかも大して年齢の変わらない女性先輩に言われると、なんだかなあとがっかりします」
いつになったら、好きなファッションで出掛けても「露出し過ぎ」「みっともない」と言われない時代が来るのだろう。自分のことは自分で決めたい。ただそれだけのはずなのだが……。
▼亀山 早苗プロフィール
明治大学文学部卒業。男女の人間模様を中心に20年以上にわたって取材を重ね、女性の生き方についての問題提起を続けている。恋愛や結婚・離婚、性の問題、貧困、ひきこもりなど幅広く執筆。趣味はくまモンの追っかけ、落語、歌舞伎など古典芸能鑑賞。
(文:亀山 早苗（フリーライター）)
