好き＆行ってみたい「徳島県の道の駅」ランキング！ 2位「もみじ川温泉」、圧倒的1位は？【2025年調査】
ドライブの途中に立ち寄れば、その土地ならではの味や景色、人との出会いが待っている「道の駅」。新鮮な食材やご当地グルメ、絶景を楽しめるスポットなど、魅力は尽きません。
All About ニュース編集部は2025年8月5〜6日、10〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「徳島県の道の駅」ランキングを紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「雰囲気が素敵なため一度は行ってみたい」（40代男性／東京都）、「源泉のナチュラルな温泉に地元の名産グルメが堪能できる」（50代回答しない／大阪府）、「日帰り入浴はもちろん、宿泊施設も併設されていて、ゆったりとした滞在が可能」（50代男性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「いかにも鳴門海峡をイメージさせ、魅力がある」（50代男性／長野県）、「ジップラインが体験できるそうなので挑戦してみたい」（40代女性／青森県）、「特産品やお土産が充実している。展望エリアも景色が綺麗」（30代女性／北海道）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は2025年8月5〜6日、10〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「徳島県の道の駅」ランキングを紹介します！
2位：もみじ川温泉（那賀町）／27票那賀川沿いに佇む「もみじ川温泉」は、美しい渓谷と四季折々の自然に囲まれた癒しの道の駅です。施設内には温泉や宿泊設備があり、ドライブの途中でゆっくりとくつろげます。紅葉シーズンには特に人気が高く、地元食材を使った料理やお土産も充実。自然と温泉を同時に楽しめるぜいたくなひとときが過ごせるスポットです。
回答者からは「雰囲気が素敵なため一度は行ってみたい」（40代男性／東京都）、「源泉のナチュラルな温泉に地元の名産グルメが堪能できる」（50代回答しない／大阪府）、「日帰り入浴はもちろん、宿泊施設も併設されていて、ゆったりとした滞在が可能」（50代男性／東京都）などのコメントがありました。
1位：くるくる なると（鳴門市）／81票鳴門の海の恵みと文化が詰まった「くるくる なると」は、大鳴門橋や渦潮観光の拠点として訪れる人が絶えません。新鮮な海産物や鳴門金時を使ったスイーツ、特産品が揃い、観光客の心をつかみます。施設内は活気にあふれ、地元漁師や生産者との交流も楽しめ、徳島らしい海と人の温かさを感じられる場所です。
回答者のコメントを見ると「いかにも鳴門海峡をイメージさせ、魅力がある」（50代男性／長野県）、「ジップラインが体験できるそうなので挑戦してみたい」（40代女性／青森県）、「特産品やお土産が充実している。展望エリアも景色が綺麗」（30代女性／北海道）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)