¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡£·²óÎíÉõ¤Î¿¹ÅÄ½ÙºÈ¤òÀä»¿¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤â½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤·¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤¬£±£²Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ë£µ¡½£°¤Ç¾¡Íø¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï£·²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç£²¾¡ÌÜ¡Ê£±ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿ÀèÈ¯¡¦¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÅêÂÇ¤Î¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥í½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°²óÅÐÈÄ¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê£¶Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï£¶²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¿¹ÅÄ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½é²ó¤«¤é°ì»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤òÊ»»¦ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë£°¤òÊÂ¤ÙÂ³¤±¡¢¼«¿ÈºÇÄ¹¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿£·²ó¤Ë¤Ï°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÈºÆ¤Ó¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢²¬ÎÓ¡¢»³ËÜ¤È£²¼ÔÏ¢Â³¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¼ºÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ãÉð¼Ô¤ÎÎÏÅê¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯ÂÇÀþ¤âÊ³µ¯¤·¡¢£³²ó¤ËÁê¼ê¤ÎÅ¬»þ¼ººö¤ä¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ìµó£´ÆÀÅÀ¡£ÎíÉõÉé¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Á°Ìë¤Î¶þ¿«¤òÀ²¤é¤¹ÌÔ¹¶¤ò¸«¤»¤ÆÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¡¢µß±ç¿Ø¤âÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤â¤Á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç²æËý¤·¤Æ¤Í¡¢ÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£Í×½ê¤Ç¥Õ¥©¡¼¥¯¤âÍî¤Á¤Æ»°¿¶¤â¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÆâÍÆ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤â½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤ÇÀÕÇ¤´¶»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡×¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤ÎÆ²¡¹¤È¤·¤¿»ÑÀª¤Ë¤â»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£