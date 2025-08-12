「娘ちゃんズの双子コーデカワユス」柳原可奈子、脳性まひの長女＆次女と飛行機に乗る姿を公開！
タレントの柳原可奈子さんは8月12日、自身のInstagramを更新。2人の娘と飛行機に乗る姿を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】飛行機に乗る柳原可奈子＆娘たち
ファンからは「機内から楽しそう」「素敵な旅です」「娘ちゃんズの双子コーデがまたカワユス」「お姉ちゃん大きく成ったし 妹ちゃんはママにそっくり」「次女ちゃ〜ん、可愛い」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「快適な空の旅…のはずが、少し嬉しい!? 誤算が」柳原さんは「沖縄旅行に行ってきたよ」などとつづり、5枚の写真を投稿。いずれも柳原さんと娘たちが飛行機内でくつろぐ姿です。写真だけでなく「快適な空の旅…のはずが、少し嬉しい!? 誤算が」とエピソードも紹介。「3歳で飛行機デビューしたときよりも『触りたい』『動きたい』気持ちがパワーアップ！ テレビやテーブル、クッションを次々と触る触る!! あぐらでバランスをとりながら動くので、私が手で支えている時間もかなり長かったです（良いリハビリになったかな）」と、長女の機内での様子を伝えています。
「#飛行機デビュー した長女の写真」も公開7月17日の投稿で「これは3歳の頃 神戸旅行で # 飛行機デビュー した長女の写真です」とつづり、長女が飛行機に乗る姿を公開した柳原さん。また「来月2年ぶりに飛行機に乗る予定の我が家」と、沖縄旅行のため飛行機に乗る予定であることを明かしていました。今後の投稿にも期待したいですね。
